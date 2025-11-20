Trump presiona con tomar ‘medidas adicionales’ contra los cárteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar “medidas adicionales” contra los cárteles del narcotráfico en México, dijo este jueves la Casa Blanca, que a su vez elogió al Gobierno de Claudia Sheinbaum por sus “avances históricos” en la lucha contra las drogas.

“Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

“Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Fue muy claro al respecto”, agregó la portavoz, quien explicó que el equipo de Seguridad Nacional de Trump “analiza estas opciones de forma constante”.

Trump sugirió lanzar ataques en México contra cárteles de la droga

Los comentarios de la Casa Blanca llegaron después de que el lunes Trump afirmara que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y dijera que no descarta un ataque contra los cárteles dentro de territorio mexicano.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y añadió: “No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Esas palabras recibieron el rechazo de Sheinbaum, quien el martes negó cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense dentro de territorio mexicano.

“Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, apuntó la mandataria en su conferencia diaria.

A la par, la Embajada de Estados Unidos en México, replicó un video de Marco Rubio, secretario de Estado, donde aclara que no se enviarán tropas para combatir al crimen organizado.

Rubio sostuvo que no habrá una medida unilateral, aunque se mantendrá una serie de ayuda con México para debilitar a los grupos del crimen organizado.

Polémica se produce en medio del operativo Lanza del Sur que la administración de Trump realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, donde murieron más de 80 personas.