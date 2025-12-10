Amigo de Carlos Manzo ofrece cenas de Navidad, ropa y juguetes gratis: ‘Regalaré 400 comidas’

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, regalará 400 cenas de Navidad. (Fotoarte: El Finanicero | Crédito: Shutterstock/Redes)

‘Juntos pasaremos la mejor Navidad’. Carlos Bautista Tafolla, diputado de Michoacán y amigo del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, anunció que regalará cenas para las familias que lo necesiten.

Estima que podrá regalar aproximadamente 400 cenas navideñas para los que menos tienen y, para lograrlo, pidió cotizaciones a personas emprendedoras que venden menús de comida para la ocasión.

“Si esta Navidad tu familia no tiene que cenar, yo los invito con mucho cariño. Podré comprar aprox 400 cenas navideñas para regalar a los que menos tienen”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

¿Por qué va a regalar cenas de Navidad Carlos Bautista Tafolla?

El diputado por el Movimiento del Sombrero justificó esta iniciativa como una forma de retribución a las personas que comparten sus publicaciones y siguen sus redes sociales.

Por las interacciones en las plataformas le bonificarán poco más de 51 mil 160 pesos, recursos que recibirá en los próximos días y usará para cumplir con una ‘buena obra’.

“Gracias a todas las personas que comparten mis publicaciones y siguen mis redes sociales, recibiré en los próximos días 2 mil 805 dólares, que al tipo de cambio (18.24) son 51 mil 164.84”, comentó y compartió una captura de pantalla para explicar de dónde provienen los recursos.

Además, hizo un llamado a la gente para que donara cenas o, en su caso, lo ayudara a repartir las cenas que espera entregar en los próximos días.

Otros ‘regalos de Navidad’ que busca dar Tafolla con ayuda de la ciudadanía

Carlos Bautista Tafolla también buscará ser el vínculo para recaudar y regalar ropa para la temporada invernal o donar juguetes para niños y entregarlos en Navidad.

En cualquiera de los casos anteriores, invitó a las personas interesadas a acercarse a su casa de enlace ubicada en Artículo 123, número 3, en el Centro de Uruapan.

“Gracias Uruapan, gracias Dios, gracias Carlos Manzo, por dejar este legado. Jamás te olvidaremos. Ni un paso atrás, presidenta Grecia Quiroz, cuentas con todo nuestro apoyo”, terminó su mensaje.

El diputado por el Movimiento del Sombrero ganó una gran relevancia después del asesinato de Carlos Manzo y compartió sus posturas ante la falta de atención de las autoridades a Uruapan.

Sin embargo, antes del lamentable hecho, Bautista Tafolla mantenía un perfil abierto y cercano a las personas del municipio para atender y gestionar exigencias de cualquier tipo junto a Manzo. Ahora lo hace junto a la alcaldesa Grecia Quiroz.