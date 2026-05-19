Lista OFICIAL de cines en CDMX donde puedes ver el final de ‘The Boys’

Estos son los cines que van a tener proyecciones del episodio final de 'The Boys'. (Foto: ChatGPT/PrimeVideo)

La sangre, la violencia y los superhéroes más irreverentes llegan a la pantalla grande con las funciones especiales del episodio final de The Boys en cines.

Los fanáticos de la exitosa producción de Prime Video pueden disfrutar del último capítulo que cierra la historia de Homelander, Butcher y compañía, pero ahora de una manera completamente distinta a ver la serie creada por Eric Kripke en una TV o un dispositivo movil.

El final de la serie The Boys únicamente va a estar disponible en salas con formatos especiales, no en formato tradicional, por tanto, no en todas las sucursales va a ser proyectada.

Homelander es uno de los principales personajes de 'The Boys'. (Foto: Prime Video/Press Room)

¿En qué salas van a proyectar el final de ‘The Boys’?

El capítulo final de The Boys llega a las salas de cine con funciones especiales en México y la cadena encargada de proyectarlo es Cinépolis. La exhibición únicamente está disponible por un día: el 20 de mayo de 2026.

La experiencia es distinta a una función convencional, ya que el capítulo se presenta en salas 4DX, formato que incorpora movimiento en los asientos y efectos ambientales sincronizados con la acción en pantalla. Depende de la escena, los espectadores pueden sentir vibraciones, inclinaciones, golpes, aire o simulaciones de turbulencia, lo que vuelve mucho más inmersiva la experiencia para los fans de la serie. Algunas funciones incluso podrían incluir proyección en 3D.

¿Qué cines tendrán funciones de ‘The Boys’?

Las sucursales de Cinépolis en la CDMX y zona metropolitana que cuentan con salas 4DX y podrían albergar las funciones especiales del episodio 8 de la temporada 5 de The Boys son las siguientes:

Fórum Buenavista

Mitikah

Perisur

Paseo Acoxpa VIP

Patio Santa Fe

Plaza Aragón

Toreo

Universidad

El último episodio de 'The Boys' tiene proyecciones en el cine. (Foto: Amazon Prime Press Room/ChatGPT)

¿Cuándo inicia la venta de boletos para ‘The Boys’?

La venta de boletos para The Boys en cines comienza el miércoles 20 de mayo, aunque hasta el momento no se ha confirmado el horario exacto en el que estarán disponibles dentro de la app y sitio oficial de Cinépolis.

Ese mismo día también se revelan los horarios definitivos de las funciones para el episodio final.

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque los boletos todavía no aparecen a la venta, los precios habituales para funciones 4DX sirven como referencia aproximada para el evento:

Entrada general adulto: $197 MXN

Entrada infantil: $177 MXN

En caso de adquirir los boletos mediante aplicación móvil, página web o kioscos automáticos, Cinépolis agrega una comisión por servicio de $6 MXN por cada entrada.

¿A qué hora se estrena el final de ‘The Boys’ en Prime Video?

Para quienes prefieran ver el desenlace desde casa, el final de la temporada 5 de The Boys también estará disponible en Prime Video.

El capítulo se estrena el miércoles 20 de mayo a partir de las 2:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Para acceder será necesario contar con una suscripción activa al servicio.

Starlight es una de las personajes principales en la serie 'The Boys'. (Foto: Prime Video)

¿Cuáles son las diferencias entre el cómic y el final de la serie ‘The Boys’?

Aunque The Boys está inspirada en los cómics creados por Garth Ennis y Darick Robertson, la adaptación televisiva modificó varios elementos importantes de la historia original, especialmente rumbo al desenlace.

Una de las diferencias más importantes involucra a Black Noir. En las historietas, el personaje original nunca muere y en realidad es un clon de Homelander, creado como un mecanismo de seguridad capaz de detenerlo en caso de perder el control. La revelación ocurre después de que Homelander ataca al Gobierno de Estados Unidos y provoca una masacre en la Casa Blanca.

Otro cambio importante es el destino de Butcher, quien en los cómics termina consumido por la obsesión de eliminar a todos los superhéroes, incluidos aliados cercanos como Kimiko y Starlight. Durante esa espiral violenta también asesina a Frenchie y Mother’s Milk.

El cierre de la historia finalmente enfrenta a Hughie contra Butcher, obligándolo a detener a quien alguna vez consideró su amigo, aunque después queda marcado por toda la destrucción ocurrida durante el conflicto.