‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ regresa a los cines en formato ScreenX; Fecha, sedes, costo de boletos y más

'Demon Slayer: Castillo Infinito' regresa a cines de México, pero esta vez lo hace en formato IMAX. (Foto: Crunchyroll/ChatGPT)

La lucha entre los pilares del cuerpo de cazadores y las lunas demoniacas comandadas por Muzan Kibutsuji vuelve a los cines gracias al reestreno de Demon Slayer: Castillo Infinito, pero esta vez lo hace en un formato de proyección especial.

El anime, creado por el estudio Ufotable, fue uno de los más populares durante 2025, donde además estuvo cerca de ser nominada a los Premios Oscar 2026 en la categoría Película Animada, pero al final no lo consiguió.

Ahora, después de que no se estrena en ninguna plataforma de streaming, reaparece en las carteleras de la cadena Cinépolis, pero lo hace en determinadas sucursales, pues no todas cuentan con pantallas para proyecciones ScreenX.

La venta de boletos ya estaba disponible, pero después se inhabilitó sin un previo aviso o un comunicado donde se explicaron las razones.

Akaza es uno de los personajes principales de 'Demon Slayer: Castillo Infinito'. (Foto: Crunchyroll)

¿Cuándo es el reestreno de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en cines?

La película que tiene como protagonistas a Tanjiro Kamado y su hermana Nezuko se reestrena a partir del jueves 14 de mayo de 2026 y se mantiene en la cartelera hasta el jueves 21 de mayo de 2026.

Por el momento, no se anunció una extensión de tiempo más allá de la semana programada actualmente.

¿Cuánto cuestan los boletos para la película ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Los boletos para las funciones especiales de Demon Slayer: Castillo Infinito tienen un costo más elevado que el formato tradicional.

Los precios para cada una de las entradas son los siguientes:

Admisión general Screen X: $182 MXN

Admisión Screen X niño y tercera edad: $144 MXN

En caso de adquirir los boletos en la aplicación, página web o en los kioscos de las diferentes sucursales, Cinépolis agrega un cargo por servicio de $6 MXN a cada uno de los tickets.

'Demon Slayer: Castillo Infinito' sigue la historia de Tankiro y Nezuko Kamado. (Foto: Crunchyroll).

¿En qué cines se reestrena ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Los complejos de Cinépolis donde se reestrena la película de Demon Slayer son los siguientes:

Parque Toreo: Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Residencial Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Mitikah: Real Mayorazgo 130, Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Parque Las Antenas: Anillo Periférico 3278, La Esperanza, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México

VIP Samara: Antonio Dovali Jaime 70, Santa Fe, Zedec Sta Fé, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

Plaza Morelia: Paseo de la República 5030, Sector Nueva España, 58270 Morelia, Michoacán.

¿Cómo es el formato ScreenX de Cinépolis?

El formato ScreenX de Cinépolis se caracteriza porque la pantalla envuelve al espectador desde tres lados diferentes, es decir que la proyección alcanza las paredes laterales para conseguir una mayor inmersión visual.

Las pantallas de los lados no se activan durante toda la función, únicamente en escenas previamente seleccionadas.

¿De qué trata la película ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

La película de Demon Slayer comienza justo en el momento en que los diferentes pilares y los integrantes del cuerpo de cazadores son enviados al Castillo Infinito por la demonio Nakime, gracias a su biwa (instrumento japonés).

Ahora, en la fortaleza de los demonios, los héroes del anime deben abrirse paso para derrotar a los enemigos inferiores y llegar a las lunas superiores para finalmente derrotarlas mientras buscan a Muzan Kibutsuji.

Los cazadores se encuentran con Akaza, tercera superior, y Douma, segunda superior, los primeros en salir a combatir a sus enemigos. Esto a la par de la espera de Kokushibo, primera superior, por la llegada de los pilares más fuertes.

Aunque los demonios se sienten fortalecidos por pelear en casa, sufren diferentes bajas, siendo la más importante la de Akaza, quien cae luego de rendirse tras una pelea contra Tanjiro y Giyu Tomioka.

Pero, también los cazadores se despiden de uno de sus personajes más queridos pues Shinobu Kocho, pilar del insecto, es vencida por Douma y su técnica de sangre.