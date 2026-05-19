De las canchas a la cocina: Así es Petite Canaille, pizzería que abrirá André-Pierre, jugador de Tigres

La pizzería de Gignac llevará el nombre de ‘Petite Canaille’, expresión francesa que puede traducirse como “pequeño travieso”. [Fotografía. Cuartoscuros, Shutterstock]

‘Les saveurs de Marseille’ llegan a Nuevo León. André-Pierre Gignac prepara un nuevo proyecto fuera de las canchas con la apertura de 'Petite Canaille’, una pizzería en San Pedro Garza García inspirada en la gastronomía del sur de Francia y en los sabores de Marsella, ciudad donde construyó una de las etapas más importantes de su carrera profesional.

El establecimiento estará ubicado en Plaza Valle, dentro de la zona de Centrito Valle, uno de los sectores gastronómicos y comerciales más concurridos de Monterrey.

Hasta el momento, el local permanece en construcción y las redes sociales de la pizzería ya muestran algunas imágenes promocionales sobre el avance de las obras y parte del concepto que tendrá el restaurante.

El anuncio del nuevo negocio de André-Pierre Gignac surge mientras Tigres se prepara para disputar la final de la Concachampions ante Toluca el próximo 30 de mayo, partido que podría representar uno de los últimos encuentros del delantero francés como futbolista profesional.

¿Qué se sabe de la nueva pizzería de André-Pierre Gignac?

La pizzería de Gignac llevará el nombre de ‘Petite Canaille’, expresión francesa que puede traducirse como “pequeño travieso”. El concepto busca trasladar parte de la identidad culinaria de Marsella a Monterrey, ciudad donde André-Pierre Gignac construyó una fuerte conexión con la afición de Tigres.

El restaurante ofrecerá pizzas al horno de leña y platillos con inspiración mediterránea. Incluso, imágenes difundidas en redes sociales mostraron avances en el local y parte del equipamiento del negocio previo a su inauguración.

La pizzería ‘Petite Canaille’ estará ubicada en Plaza Valle, sobre la calle Río Misisipi Oriente 116, en la zona de Centrito del Valle, en San Pedro Garza García.

La nueva apuesta gastronómica también se suma a otros proyectos vinculados con la cultura francesa en Monterrey, ciudad donde en los últimos años crecieron propuestas de panadería, repostería y cocina europea.

Además de su carrera deportiva, André-Pierre Gignac participó en distintos proyectos comerciales y publicitarios en Nuevo León. Uno de los más conocidos es una marca de ropa creada junto al exfutbolista Damián Álvarez, enfocada en ropa casual y urbana.

El delantero francés también aparece constantemente en campañas publicitarias de marcas de automóviles, supermercados, bancos y telefonía, situación que fortaleció su imagen comercial en Monterrey.

¿Qué pasará con André-Pierre Gignac tras su retiro?

André-Pierre Gignac finaliza su contrato con Tigres en junio de 2026, después de casi 11 años con el conjunto regiomontano. El delantero francés ya comienza a preparar algunos proyectos para la etapa posterior a su carrera como futbolista profesional.

André-Pierre Gignac también formará parte del equipo de comentaristas de TV Azteca para la cobertura del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

Mientras tanto, André-Pierre Gignac todavía integra el plantel de Tigres y se prepara para disputar la final de la Concachampions 2026 ante Toluca el próximo 30 de mayo en el Estadio Nemesio Díez, título con el que buscará cerrar con ‘broche de oro’ su carrera profesional en México.

El delantero francés llegó a Tigres en 2015 procedente del Olympique de Marsella y rápidamente se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del club regiomontano.

Durante más de una década en la Liga MX, André-Pierre Gignac se consolidó como el máximo goleador histórico de Tigres tras superar a Tomás Boy con 222 goles.

Entre el palmarés del delantero francés con Tigres destacan:

5 títulos de Liga MX

1 Concachampions

4 Campeón de Campeones

2 Campeones Cup

En sus primeros años con Tigres, el delantero francés también disputó la final de la Copa Libertadores ante River Plate y fue subcampeón del Mundial de Clubes de 2020, torneo en el que el conjunto regiomontano cayó ante el Bayern Múnich.