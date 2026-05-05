Tigres vs. Nashville EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver la semifinal de vuelta de la Concachampions 2026?

Tigres enfrenta a Nashville por el pase a la final de la Concachampions. (Fotos: IA Gemini / concacaf.com).

Tigres UANL enfrenta a Nashville SC este martes con ventaja en la serie y la posibilidad de asegurar su pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El equipo dirigido por Guido Pizarro llega tras imponerse por 0-1 en el partido de ida, resultado que le permite manejar distintos escenarios en casa.

El conjunto mexicano atraviesa un momento favorable tanto en el torneo internacional como en el Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que el cuadro de la MLS está obligado a buscar goles para revertir la eliminatoria.

Tigres vs. Nashville en la Concachampions 2026: Fecha, horario y sede del partido de vuelta

El partido de vuelta de las semifinales entre Tigres vs. Nashville EN VIVO HOY se juega este martes 5 de mayo de 2026 en el Estadio Universitario, donde los felinos intentan hacer valer su condición de locales para cerrar la serie.

Fecha: 5 de mayo de 2026

5 de mayo de 2026 Hora: 19:30 (tiempo del centro de México)

19:30 (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León

Estadio Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión en México: Streaming

Alineaciones probables de Tigres vs. Nashville

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Pablo Vigón; Ángel Correa; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre. Entrenador: Guido Pizarro.

Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Pablo Vigón; Ángel Correa; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre. Guido Pizarro. Nashville SC: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Alex Muyl, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Cristian Espinoza, Warren Madrigal. Entrenador: B.J. Callaghan.

¿Cómo llegan Tigres vs. Nashville al partido de vuelta de cuartos de final?

Tigres llega con ventaja en el marcador global tras ganar 0-1 como visitante. Con ese resultado, el equipo mexicano avanza a la final si gana o empata sin goles. En caso de empate 1-1, la serie se extendería a tiempo extra.

Tigres UANL afronta el encuentro con un contexto favorable. En el partido de ida, el equipo mexicano se impuso gracias a un gol del argentino Ángel Correa, campeón del mundo. Además, el equipo viene de vencer 3-1 a las Chivas de Guadalajara en cuartos de final del Clausura 2026.

El conjunto regiomontano cuenta con un ataque encabezado por Ángel Correa, Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre, quienes son piezas clave para sostener o ampliar la ventaja. A nivel histórico, Tigres tiene experiencia en instancias decisivas, con 10 finales disputadas en los últimos 15 años en México, de las cuales ha ganado seis.

Los Tigres reciben al Nashville con todo a favor para alcanzar la final de Concacaf. (Archivo, EFE/Miguel Sierra).

En tanto, Nashville llega con la necesidad de ganar por más de un gol o empatar 1-1 para extender su suerte a tiempos extra.

El equipo lidera la conferencia este de la MLS, pero en el duelo de ida sufrió la baja de su goleador, el inglés Sam Surridge, por una lesión en la espalda. Su disponibilidad para el partido de vuelta está en duda.

En caso de no contar con Surridge, el entrenador B.J. Callaghan podría apostar por Cristian Espinoza y Hany Mukhtar en el ataque. Nashville debe equilibrar su planteamiento: buscar goles sin comprometer una defensa que ha sido la más sólida de su conferencia.

Todos los partidos de semifinales de la Concachampions

A continuación, los resultados y partidos programados de las semifinales de la Concachampions 2026:

El ganador de la serie entre Tigres y Nashville enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Toluca y Los Angeles FC.

Con información de EFE