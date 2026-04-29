LAFC vs. Toluca EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido de ida de semifinales de la Concachampions HOY?

Los partidos de vuelta de las semifinales de la Concachampions se realizan el 5 y 6 de mayo. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Concachampions 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de las semifinales, y este miércoles continúa la actividad con el duelo entre LAFC vs. Toluca, correspondiente al partido de ida. El encuentro enfrenta a dos clubes que buscan dar el primer paso hacia la final.

En el arranque de esta ronda ya se registró una victoria para la Liga MX, luego de que Tigres UANL se impuso por la mínima diferencia a Nashville en el primer capítulo de su serie. Ese resultado coloca momentáneamente a los equipos mexicanos con ventaja en la antesala del partido por el título.

Para este compromiso, ambos equipos llegan tras superar los cuartos de final con marcadores contundentes: Los Ángeles FC avanzó luego de eliminar al Cruz Azul, mientras que Toluca FC aseguró su lugar tras una goleada global frente a LA Galaxy.

Los Angeles FC se enfrentan hoy a Toluca en las semifinales de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro) (Omar Alonso/EFE)

LAFC vs. Toluca: ¿A qué hora ver la semifinal de la Concachampions EN VIVO?

El partido de ida de las semifinales entre LAFC vs. Toluca se disputa en territorio angelino este miércoles 29 de abril de 2026: en el BMO Stadium, ubicado en Estados Unidos. El encuentro marca los primeros 90 minutos de una serie que se definirá la próxima semana en México.

Fecha : 29 de abril de 2026

: 29 de abril de 2026 Hora : 20:30 horas (tiempo del centro de México)

: 20:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: BMO Stadium, Los Ángeles

La transmisión del partido se realiza mediante una plataforma de streaming disponible. Además, los aficionados pueden seguir las actualizaciones más relevantes del encuentro a través de nuestro sitio web El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan LAFC y Toluca a las semifinales de la Concachampions?

El conjunto de Los Ángeles FC alcanzó las semifinales tras dejar en el camino a Cruz Azul con un marcador global de 4-1. En la serie, el equipo estadounidense aprovechó la ventaja obtenida en el partido de ida, donde construyó una diferencia amplia que resultó definitiva. En la vuelta, Cruz Azul logró anotar, pero no fue suficiente para revertir la eliminatoria, que concluyó con empate en ese segundo encuentro.

Por su parte, Toluca llega después de una serie dominante frente a LA Galaxy, a quien eliminó con un marcador global de 7-2. El equipo dirigido por Antonio Mohamed tomó ventaja en el partido de ida con un 4-2 y posteriormente aseguró su clasificación con una victoria 3-0 como visitante.

Antes de ese cruce, los Diablos Rojos también superaron a San Diego FC, además, el conjunto mexicano se encuentra en entre los 5 mejores de la tabla general de la Liga MX. El enfrentamiento entre LAFC y Toluca será el primero entre ambos en una competencia oficial.

¿Cómo se juegan las semifinales de la Concachampions 2026?

Las semifinales de la Concachampions 2026 se disputan a partidos de ida y vuelta en semanas consecutivas. Los encuentros de ida se juegan del 28 al 19 de abril, mientras que los duelos de vuelta están programados del 5 al 7 de mayo.

En el caso de la serie entre LAFC vs. Toluca, el partido de vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas (tiempo del centro de México), donde se definirá al equipo que avanzará a la final del torneo.

El delantero André-Pierre Gignac, de Tigres de la UANL, lidera a su equipo vs. Nashville. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel) (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel)

El otro cruce de semifinales también tendrá su desenlace un día antes, con el partido de vuelta entre Tigres y Nashville programado para el 5 de mayo a las 19:30 horas.

La final de la Concachampions 2026 está prevista para el 30 de mayo, a partido único, instancia en la que se determinará al campeón del certamen y al club que obtendrá el boleto al próximo Mundial de Clubes.