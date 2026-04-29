Clima en Península de Yucatán: Jueves 30 de abril ‘arderá’ con calor extremo de hasta 40 grados en Mérida

El clima en la Península de Yucatán para este jueves 30 de abril presentará condiciones de calor extremo y cielos despejados. Una circulación anticiclónica domina el territorio nacional, lo que provoca temperaturas muy elevadas y baja probabilidad de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta onda de calor impactará significativamente la región, mantendrá un ambiente caluroso durante todo el día.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se anticipa una temperatura máxima de 41.0°C y una mínima de 19.7°C. Los municipios de Mérida también experimentarán este intenso calor, con valores que varían entre 20°C y 44°C. Este panorama contrasta con el de Quintana Roo, que tendrá temperaturas más moderadas.

Para las ciudades de Quintana Roo, como Cancún y Chetumal, la temperatura máxima alcanzará los 30.0°C, con mínimas de 23.7°C. En Tulum y Playa del Carmen, las máximas serán de 32.0°C y las mínimas de 22.7°C. Tulum y Playa del Carmen tendrán actuales de 27.0°C y 27.2°C respectivamente, con variaciones diarias.

¿Habrá lluvias o tormentas en la Península hoy?

El pronóstico del SMN indica un día completamente despejado para toda la Península de Yucatán. No se esperan lluvias ni tormentas, una situación que se debe a la persistente circulación anticiclónica que inhibe la formación de nubes y precipitaciones en la región.

Las condiciones atmosféricas en la zona mostrarán una humedad del 0% en todas las ciudades principales. El viento soplará desde los 13 km/h en Playa del Carmen hasta los 17 km/h en Cancún y Chetumal, y 15 km/h en Mérida. Estas brisas serán ligeras, sin afectar la sensación de calor.

¿Cómo estará el clima en la Península el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:jueves 30 de abril: Máxima de 41°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 13 km/h.viernes 1 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 14 km/h.sábado 2 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 21°C, Despejado, viento de 17 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de continuidad en las altas temperaturas y cielos despejados. Se mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso, especialmente en el interior de Yucatán. La entrada de humedad es mínima, por lo que la probabilidad de lluvia permanece baja.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Yucatán hoy?

Ante las elevadas temperaturas, es crucial tomar precauciones para proteger la salud. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos a lo largo del día, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Para mitigar los efectos del calor, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y manga larga, sombreros o gorras, y gafas de sol. Aplicar protector solar es indispensable para prevenir quemaduras. También es importante prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los golpes de calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial para la Península?

Para obtener información actualizada y detallada sobre el clima en la Península de Yucatán, se aconseja consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estas instituciones emiten boletines y alertas que son clave para planificar actividades y garantizar la seguridad de la población.

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