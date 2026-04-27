Clima en Península de Yucatán: Calor extremo y cielos despejados por onda de calor el martes 28 de abril

Se espera calor extremo para Cancún, Tulum y Mérida para este 28 de abril.

Cielos despejados y calor intenso en la Península de Yucatán. Fuente: SMN

Fuente: CONAGUA.

El clima en la Península de Yucatán experimenta hoy, martes 28 de abril, una intensa onda de calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielos despejados y temperaturas extremadamente calurosas en Mérida, Cancún y Tulum.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, anticipa un calor sofocante con máximas de hasta 41.3°C y mínimas de 19.0°C. En sus municipios, como el propio Mérida, se esperan valores actuales de hasta 32.0°C, manteniendo la sensación térmica elevada.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán grados ligeramente más bajos. Cancún y Chetumal registrarán máximas de 30.0°C y mínimas de 23.0°C. Tulum y Playa del Carmen llegarán a los 32.0°C.

¿Se esperan lluvias o tormentas en la Península de Yucatán hoy?

La probabilidad de lluvias en toda la Península de Yucatán es baja este martes, con cielos predominantemente despejados. Un sistema de alta presión mantendrá un clima seco, sin interrupciones por precipitaciones.

El viento soplará moderado. Mérida, Cancún y Chetumal tendrán vientos de 14 km/h. Tulum registrará 12 km/h y Playa del Carmen 10 km/h. La humedad será mínima, contribuyendo al calor seco.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán, con Mérida como referencia para las temperaturas más altas, es el siguiente:

Martes 28 de abril: Máxima de 42°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 15 km/h.

Miércoles 29 de abril: Máxima de 41°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 14 km/h.

Jueves 30 de abril: Máxima de 41°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 13 km/h.

La onda de calor dominará gran parte del territorio nacional el resto de la semana, incluyendo la Península de Yucatán. Se espera un ambiente extremadamente caluroso con muy baja probabilidad de lluvias.

¿Cómo protegerse del calor extremo de 40°C en la región?

Ante temperaturas que superan los 40°C, es crucial beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación. Además, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es vital.

Vestir ropa ligera, de colores claros y telas transpirables es fundamental. Aplicar protector solar con un factor alto es indispensable. Planificar actividades al aire libre para la mañana o atardecer.

¿Hay alertas climáticas vigentes en la Península de Yucatán?

El SMN mantiene alertas por la onda de calor en la Península de Yucatán. No hay avisos por lluvias o tormentas. Se aconseja consultar canales oficiales para actualizaciones sobre clima y calidad del aire.

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