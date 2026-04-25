Onda de calor ‘achicharra’ México: Estos estados alcanzarán hasta los 45 grados este domingo

Calor intenso y mala calidad del aire: así estará el clima en México este domingo 26 de abril.

La contingencia ambiental en CDMX y Edomex se activó para este domingo 26 de abril, mientras una intensa onda de calor se instala en gran parte del país. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que mañana varios estados podrían alcanzar temperaturas de hasta 45 grados.

El ambiente caluroso no dará tregua este fin de semana. De acuerdo con reportes meteorológicos, la combinación de alta radiación solar, baja probabilidad de lluvia y circulación anticiclónica está generando condiciones sofocantes desde el norte hasta el sureste del país.

Las autoridades de la capital y del Valle de México han hecho un llamado a hidratarse más en estos días, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a los avisos oficiales.

¿Qué estados tendrán las temperaturas más altas este domingo 26 de abril?

De acuerdo con el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo el calor se intensificará en varias regiones del país, con temperaturas extremas distribuidas de la siguiente manera:

Temperaturas de 40 a 45 °C

Norte: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste).

Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste). Occidente: Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste).

Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste). Centro y Bajío: San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos (sur).

San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos (sur). Sur y sureste: Guerrero (norte y noroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste), Quintana Roo (oeste).

Temperaturas de 35 a 40 °C

Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este domingo?

En la Ciudad de México y el Estado de México, el calor también se hará sentir, aunque sin llegar a los extremos del norte y sureste.

Para este domingo 26 de abril, se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 33 °C, con cielo mayormente despejado y altos niveles de radiación ultravioleta.

Sin embargo, el problema no será solo el calor. Las condiciones atmosféricas podrían favorecer episodios de mala calidad del aire, lo que mantiene latente la posibilidad de nuevas medidas en caso de que continúe la contingencia ambiental.