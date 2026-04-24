Onda de calor en CDMX: Alertan por temperaturas de hasta 32°C este sábado 25 de abril

Para la CDMX, se esperan hasta 32°C esta última semana de abril por la onda de calor.

Una onda de calor traerá altas temperaturas para México a partir del sábado 25 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante este pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial para la Ciudad de México, en el que detalla que la onda de calor durará del 25 al 30 de abril, con temperaturas de entre 29 y 32°C.

De acuerdo con el aviso, la Ciudad de México tendrá cielos parcialmente nublados, con un elevado índice de radiación UV y rachas fuertes de viento con tolvaneras hacia la tarde.

Como recomendación por la onda de calor en la CDMX, las medidas de protección son no exponerse al sol por tiempos prolongados, usar bloqueador solar, beber agua abundante para evitar la deshidratación por el calor, vestir ropa ligera con colores claros, usar gorra o sombrero, evitar comer en la vía pública, y tomar medidas con mascotas y animales de compañía.

Onda de calor afectará 17 estados en últimos días de abril

La onda de calor, que tendrá efectos entre el 25 y el 30 de abril, causará altas temperaturas en varios estados:

Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Morelos Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Veracruz Oaxaca Chiapas

Para el sábado 25 de abril, se esperan temperaturas de hasta 45 grados celsius en algunos estados del país, según el pronóstico general del SMN.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (este), Chiapas (noreste), Campeche (norte, oeste y suroeste), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste).

: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes (oeste) y Puebla (norte y suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Para el domingo también, las temperaturas podrían subir hasta 45°C en Durango, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo y otros estados de la república.

Sin embargo, también se espera frío y temperaturas heladas para el amanecer del domingo 26 de abril.