CDMX y Edomex tendrán un viernes caliente: Así estará el clima en el Valle de México este 24 de abril

La Ciudad de México registrará mínimas de 14.7°C y máximas de 27.7°C, con cielo medio nublado. (Foto: Cuartoscuro)

clima sábado 25 de abril Así estará el clima el sábado 25 de abril en México. (Conagua Clima)

clima viernes 24 abril Así estará el clima el viernes 24 de abril en México. (Conagua Clima)

El Valle de México se prepara para un viernes 24 de abril con temperaturas en ascenso. La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un día cálido y seco, con cielo poco nuboso.

Un canal de baja presión influirá, pero el SMN no pronostica lluvias fuertes en la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México registrará mínimas de 14.7°C y máximas de 27.7°C, con cielo medio nublado. Toluca, por su parte, tendrá mínimas de 7.3°C y máximas de 23.0°C, con cielo poco nuboso. La capital mexiquense será la zona más fresca.

Naucalpan registrará mínimas de 14.0°C y máximas de 27.3°C, bajo cielo medio nublado. Ecatepec, por su parte, tendrá mínimas de 14.7°C y máximas de 28.7°C, con cielo poco nuboso. Esta última será la zona más cálida.

¿Habrá lluvias en CDMX y Edomex este viernes?

Aunque canales de baja presión se extienden sobre la Mesa Central, la probabilidad de lluvias significativas para el Valle de México este viernes es baja. Se esperan cielos con poca nubosidad, lo que contribuirá a un día mayormente seco y soleado.

El ingreso de humedad del océano Pacífico podría originar chubascos aislados en otras regiones. En la CDMX y el Estado de México, el viento se mantendrá ligero, con velocidades de entre 5 y 7 km/h, favoreciendo un ambiente seco y cálido.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 24 de abril: Máxima de 26°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

Sábado 25 de abril: Máxima de 28°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

Domingo 26 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un aumento progresivo de las temperaturas máximas, llegando hasta 29°C el domingo.

Las mínimas también subirán, manteniéndose templadas. El cielo pasará de medio nublado a despejado, garantizando días soleados en la región.

¿Cómo protegerse del calor en el Valle de México?

Ante las temperaturas elevadas, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo agua, incluso sin sed. Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

Usar ropa ligera de colores claros, sombrero o gorra es crucial. Aplicar protector solar con factor de protección de 30 o más, y buscar la sombra, ayudará a prevenir golpes de calor y quemaduras. Atención especial a niños y adultos mayores.

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

Las condiciones de calor y cielos despejados son ideales para actividades al aire libre, pero con precauciones. Deportes o caminatas deben realizarse temprano o al atardecer para evitar las horas de mayor calor. La hidratación es clave para cualquier actividad.

El aumento de temperaturas puede influir en el tráfico, pues más personas optan por vehículos con aire acondicionado. Se recomienda planificar los viajes con anticipación y considerar los horarios de menor afluencia. El transporte público puede ser una buena opción.

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