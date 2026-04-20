Clima en CDMX y Edomex: ¿Qué temperaturas esperan este martes 21 de abril?

El Valle de México, que incluye la Ciudad de México y el Estado de México, amanecerá con cielo nublado este martes 21 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta la influencia de un frente frío. Se esperan temperaturas frescas en la mañana y templadas por la tarde, con vientos ligeros. Las condiciones climáticas presentan variaciones térmicas entre las ciudades principales de la zona.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex hoy?

En la Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de 12.7°C y las máximas alcanzarán los 24.7°C. La humedad se mantiene en 90%, con un viento de 7 km/h. El cielo estará completamente nublado durante el día. Estas condiciones ayudarán a mantener un ambiente fresco en la capital, invitando a disfrutar de una jornada sin el calor intenso.

Toluca presentará un clima más frío, con mínimas de 7.3°C y máximas de 19.7°C. En su zona central, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 20°C. Naucalpan, por su parte, registrará mínimas de 12.3°C y máximas de 24.0°C. En Naucalpan de Juárez, las temperaturas variarán de 12°C a 24°C. La humedad en estas ciudades del Edomex será del 90%.

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la región?

Las condiciones de cielo nublado dominarán en la mayor parte del Valle de México. El frente frío número 45 podría generar chubascos aislados en la CDMX y Edomex, pero no lluvias fuertes. El viento se mantendrá ligero, con velocidades de 7 km/h en la capital y 3 km/h en Toluca, sin rachas significativas. Esto asegura una jornada tranquila y sin complicaciones climáticas.

Ecatepec de Morelos registrará las temperaturas máximas más altas de la zona, llegando a los 26.3°C, con una mínima de 13.3°C. En su municipio, las temperaturas se moverán entre 13°C y 26°C. La humedad en Ecatepec es del 77%, menor que en otras ciudades, y el viento sopla a 6 km/h. La masa de aire polar asociada al frente modificará su impacto.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 21 de abril: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Miércoles 22 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 23 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Así se prevé el clima para el lunes 20 de abril. (Conagua Clima)

Así se prevé el clima para el martes 21 de abril. (Conagua Clima)

Así se prevé el clima para el miércoles 22 de abril. (Conagua Clima)

La tendencia para los siguientes días indica un ascenso gradual de las temperaturas en el centro de México. La masa de aire polar asociada al frente número 45 perderá fuerza, favoreciendo un ambiente más templado. El frente 45 dejará de afectar el territorio mexicano al finalizar este martes. Esto permitirá un aumento en las temperaturas máximas para el resto de la semana en el Valle de México.

¿Cómo protegerse del clima nublado y fresco en la zona?

Ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, es crucial mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Aunque el cielo esté nublado, la radiación UV puede ser un factor. Se recomienda el uso de protector solar, especialmente si se planea pasar tiempo al aire libre, para proteger la piel de posibles daños.

Para evitar cambios bruscos de temperatura, se sugiere vestir con varias capas de ropa. Esto permite ajustarse fácilmente al ambiente, ya sea en las mañanas frescas o durante las tardes más templadas. Es importante recordar que, incluso con cielo cubierto, la exposición al sol puede tener efectos, por lo que la protección sigue siendo una buena práctica.

¿Afectará el tiempo las actividades diarias en la región?

Las condiciones climáticas de este martes son generalmente favorables para las actividades al aire libre, sin riesgos mayores por lluvias intensas o vientos fuertes. Las mañanas frescas en zonas como Toluca pueden requerir abrigos adicionales. Para deportes o paseos, se aconseja verificar la temperatura local y planificar según el pronóstico de cada ciudad.

En cuanto al transporte, no se esperan afectaciones significativas directamente relacionadas con el clima. La visibilidad será buena y las carreteras principales no presentarán complicaciones por fenómenos meteorológicos. Es prudente considerar el tráfico habitual de la CDMX y el Edomex, especialmente en horas pico, para evitar demoras en los trayectos diarios.

¿Qué ropa usar hoy en CDMX, Toluca y Ecatepec?

Considerando las diferencias de temperatura, en la Ciudad de México y Naucalpan se recomienda ropa de capas ligeras, con una chaqueta o suéter para la mañana y noche. En Toluca, debido a sus mínimas de 7.3°C, es indispensable usar ropa abrigadora. Para Ecatepec, con máximas de 26.3°C, se puede optar por ropa más ligera, pero llevando un suéter.

Al salir de casa, es aconsejable llevar un paraguas pequeño, a pesar de la baja probabilidad de lluvias fuertes, por si se presentan chubascos aislados. También es útil cargar con una botella de agua para mantenerse hidratado durante el día. Un bloqueador solar ligero puede ser de utilidad, incluso con el cielo nublado, para proteger la piel de la radiación UV.

Así estará el pronóstico del clima para México en la penúltima semana de abril. (Conagua Clima)

¿Hay alertas de calidad del aire en el Valle de México?

Hasta el momento, no se han emitido alertas significativas sobre la calidad del aire para el Valle de México. Las condiciones de viento ligero no dispersan los contaminantes de manera óptima, pero no indican una situación crítica. Se recomienda a la población consultar los reportes oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para obtener información actualizada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado de México monitorean el clima en la región. Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante cualquier cambio en el pronóstico. Por ahora, no hay alertas de clima extremo, pero la prevención es clave para un día seguro y confortable en el Valle de México.