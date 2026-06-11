El error de pensar tarde en tu pensión

“El retiro no se improvisa, se planea, se revisa y se ejecuta con información”. Esa fue una de las ideas centrales que dejó Cintya Ovalle, consultora de pensiones con más de dos décadas de experiencia, durante la conversación que sostuvimos en el podcast Dinero y Felicidad.

La frase parece obvia, aunque pierde esa apariencia cuando uno observa la forma en que un buen número de personas llegan al tema de su pensión. Algunos empiezan a revisar cuando ya perdieron años valiosos; otros escuchan que a un conocido le funcionó determinada estrategia y suponen que también les conviene; otros viven con la idea de que todavía falta mucho tiempo, hasta que el calendario los alcanza.

En la entrevista, Cintya, quien además es directora y fundadora de la Sofom Capitaliza tu Retiro, comentó que durante años se habló de la Modalidad 40 como si fuera una llave casi universal para mejorar la jubilación. Sin embargo, advierte que, aunque la herramienta conserva valor, su encarecimiento obliga a un análisis cuidadoso.

Por eso conviene evitar atajos. Hay personas que intentan corregir tarde lo que dejaron de cuidar en años y recurren a simulaciones laborales, altas improvisadas o esquemas que prometen recuperar derechos de manera sencilla. El riesgo es elevado. Es posible perder dinero, enfrentar problemas administrativos y terminar en una situación legal compleja.

Del otro lado están quienes cotizan bajo la Ley de 1997. Para ellos, el mensaje tampoco debe conducir a la resignación. La reforma redujo de forma gradual el requisito de semanas frente al diseño original y elevó las aportaciones patronales de manera progresiva. Eso mejora el punto de partida, aunque deja pendiente el problema de quien pasa buena parte de su vida laboral fuera de la formalidad.

Si trabajas por honorarios, en la informalidad o con una parte importante de tu ingreso fuera del salario registrado, tu futuro pensionario pierde fuerza. En el presente quizá parezca conveniente recibir más efectivo, pagar menos contribuciones o aceptar arreglos informales, pero en el largo plazo esa aparente ventaja termina reduciendo protección.

Al final, tu retiro será una consecuencia de lo que hiciste, cuidaste o dejaste pasar durante tu vida laboral. La pregunta queda abierta. ¿Estás tomando hoy las decisiones que mañana vas a necesitar?

De estos temas hablamos con amplitud en la entrevista completa con Cintya, en el podcast Dinero y Felicidad, disponible en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas.