El reto de convertir el ahorro en patrimonio

En México y América Latina, ahorrar sigue siendo una práctica financiera valiosa y necesaria.

Sin embargo, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y los cambios constantes en los mercados, mantener el capital sin moverse no es suficiente para preservar su valor a largo plazo.

Hoy, el reto para muchos inversionistas consiste en transformar ese ahorro en patrimonio, diversificando sus recursos en activos que ofrezcan estabilidad, protección frente a la inflación y potencial de crecimiento, como la inversión inmobiliaria.

Una cuenta de ahorro cumple varias funciones relevantes: liquidez, orden financiero y seguridad inmediata.

En cambio, construir patrimonio exige un paso adicional: decidir dónde asignar recursos, qué riesgos asumir, en qué horizonte invertir y cómo proteger el capital frente a escenarios cambiantes.

Ahorrar sin estrategia es mejor que no ahorrar, definitivamente, pero no debería ser el techo de la planificación financiera.

En ese proceso, cada vez más mexicanos evalúan alternativas de inversión fuera de sus países de origen.

La motivación no responde únicamente a la búsqueda de rentabilidad, sino también a la necesidad de diversificar moneda, tener mayor exposición geográfica y estabilidad jurídica.

Invertir en el exterior puede convertirse, cuando se hace bien, en una herramienta de protección patrimonial y planificación de largo plazo.

Dentro de esas alternativas, el sector inmobiliario mantiene un rol relevante por tratarse de un activo tangible, comprensible y vinculado a una demanda real.

Mercados como Miami y el sur de Florida han ganado especial atención entre inversionistas mexicanos por su conectividad con el país y la región de América Latina en general, profundidad de mercado, dinamismo económico y capacidad de combinar uso, valorización potencial y generación de renta.

Desde PFS Realty Group hemos visto que el interés de los inversionistas mexicanos por este tipo de mercados responde cada vez menos a una decisión aspiracional y cada vez más a una lógica patrimonial: proteger capital, diversificar exposición y acceder a activos con mayor previsibilidad en el largo plazo.

A su vez, el interés por invertir en bienes raíces sigue creciendo entre los mexicanos, por lo cual buscan activos que combinen estabilidad, generación de patrimonio y potencial de apreciación.

A pesar de los desafíos que enfrentó el sector inmobiliario nacional durante el último año, la actividad constructora en México registró un crecimiento de 2.6%, mientras que la edificación avanzó 6.9% gracias al impulso de proyectos residenciales y al fortalecimiento de desarrollos en zonas metropolitanas estratégicas, de acuerdo con BBVA Research.

Este interés por los bienes raíces también ha llevado a muchos inversionistas mexicanos a considerar oportunidades fuera del país, particularmente en Miami, uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Estados Unidos.

Esta ciudad lidera indicadores clave de desempeño: 82% de las ventas de condominios superiores a un millón de dólares se liquidaron de contado durante 2025, reflejando la confianza y liquidez de los compradores.

Asimismo, Miami-Dade registra niveles de plusvalía sobresalientes; quienes adquirieron una vivienda unifamiliar hace 15 años acumulan una mediana de capital de 560 mil 790 dólares, casi el doble del promedio en Estados Unidos.

A ello se suma un mercado en constante expansión, con más de 36 mil unidades multifamiliares en construcción, la cifra más alta del país, y un segmento de lujo que continúa rompiendo récords, con un promedio de una propiedad de más de 10 millones de dólares vendida cada día.

Estos datos confirman que las decisiones patrimoniales requieren más opciones. Comprar una propiedad no equivale automáticamente a invertir bien.

La diferencia está en la estrategia: entender el mercado, comparar alternativas y tomar decisiones alineadas con los objetivos financieros de cada familia.