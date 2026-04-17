¿Lloverá este sábado en CDMX y Edomex? Prevén cielo nublado y temperaturas variadas

Se mantendrá un cielo nublado en todo el Valle de México. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en CDMX y Edomex para este sábado 18 de abril presenta un cielo mayormente nublado en el Valle de México. Las temperaturas varían; la Ciudad de México registrará una máxima de 26.0°C, mientras Toluca llegará a 22.7°C.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la capital, la mínima será de 13.3°C y la máxima de 26.0°C. En Naucalpan de Juárez, el termómetro estará entre 13.0°C y 25.7°C, ofreciendo un clima similar al de la Ciudad de México.

Toluca tendrá un día más fresco, con una mínima de 7.3°C y una máxima de 22.7°C. Por otro lado, Ecatepec de Morelos será la ciudad más cálida, con temperaturas que irán de los 13.3°C a los 27.3°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este sábado en el Valle de México?

Se mantendrá un cielo nublado en todo el Valle de México, aunque la probabilidad de lluvias para este sábado es baja. Canales de baja presión aportan humedad, lo que podría generar descargas eléctricas en el centro del país.

El viento soplará suavemente, con velocidades de 9 km/h en Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec. En Toluca será más ligero, de 4 km/h. La humedad será del 30% en la mayoría, excepto en Ecatepec, que registrará un 17%.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 18 de abril: Máxima de 26°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Domingo 19 de abril: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 20 de abril: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas se mantendrán en rangos similares. Se espera un ligero aumento en la máxima para el domingo, seguido de un descenso el lunes, con cielo nublado persistente.

¿Cómo protegerse del calor y los cambios de clima en la región?

Ante las temperaturas pronosticadas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, especialmente si realiza actividades al aire libre. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

También es aconsejable usar ropa ligera y de colores claros. Para las mañanas más frescas, sobre todo en Toluca, se sugiere llevar una prenda adicional, considerando las mínimas que pueden bajar hasta los 7.3°C.