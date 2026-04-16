CDMX será un ‘horno’: Se esperan temperaturas de hasta 31 grados este fin de semana

Autoridades alertan por calor intenso y radiación UV elevada en la Ciudad de México durante este fin de semana.

Malas noticias para el team frío: la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) alertó por el aumento de las temperaturas para este fin de semana, las cuales podrían alcanzar hasta los 31 grados Celsius por las tardes.

La dependencia emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas para el próximo sábado 18 de abril, cuando se lleve a cabo el concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con el pronóstico, para la tarde del sábado se esperan temperaturas máximas de 29 a 31 °C, con ambiente muy caluroso y cielo medio nublado. Hacia la noche, aunque el termómetro descenderá, se prevé que persista un ambiente cálido, con valores de entre 21 y 24 grados Celsius.

La SGIRPC también advirtió sobre las condiciones durante el concierto, que comenzará a las 19:00 horas, donde se espera un cielo nublado y probabilidad de lluvias ligeras y dispersas.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población utilizar protector solar, mantenerse hidratado y evitar comer en la vía pública debido a la rápida descomposición de los alimentos.

El calor se sentirá todo el fin de semana en CDMX: ¿Qué temperaturas habrá?

A partir de este jueves, las altas temperaturas comenzarán a intensificarse en la capital del país, y se prevé que el ambiente caluroso se mantenga hasta el sábado 18 de abril, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Durante estos días, los capitalinos experimentarán temperaturas diarias máximas de entre 29 y 31 grados Celsius, las cuales disminuirán levemente hasta el domingo 19 de abril, cuando se prevén valores de entre 26 y 29° C.

Para la tarde-noche de este jueves se estima una temperatura máxima de 29 grados Celsius.

Al mediodía, la SGIRPC informó que se registraron niveles “extremadamente” altos de radiación UV en la Ciudad de México, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de algodón que cubra la piel.

¿Cómo estará el clima en México este viernes 17 de abril?

De acuerdo con el Pronóstico Extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el jueves 16 y el viernes 17 de abril se mantendrá la onda de calor en estados como:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca.

En algunas regiones de Michoacán y Oaxaca, las temperaturas alcanzarán un máximo de 40 a 45 grados Celsius, mientras que estados del norte y centro alcanzarán los 35 a 40 grados.

Así estará el ‘calorón’ para este viernes en el resto del país: