Clima en CDMX y Edomex: Se espera cielo nublado para el jueves 16 de abril

Así estará el clima para la CDMX y el Estado de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el Valle de México tendrá un jueves 16 de abril con cielo mayormente nublado y temperaturas diversas. Se espera que la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México experimenten condiciones similares, con vientos moderados y la posible presencia de canales de baja presión que harán que ingrese humedad de los océanos Pacífico y Golfo de México.

¿Qué temperatura hará hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, los habitantes vivirán un día con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 27°C. El viento soplará a 7 km/h y el cielo estará nublado. Para quienes transitan por la capital, estas condiciones invitan a tomar precauciones para un día fresco por la mañana y templado al mediodía.

La capital mexiquense, Toluca, registrará una temperatura mínima de 8.7°C y una máxima de 23.7°C, con vientos ligeros de 3 km/h. En municipios como Toluca de Lerdo, se espera una temperatura actual de 18.1°C, variando entre 9°C y 24°C durante el día. Esta diferencia la convierte en la zona más fría de la región.

¿Lloverá en el Valle de México este jueves?

El pronóstico indica cielo nublado para gran parte del Valle de México, aunque no se prevén lluvias significativas en las ciudades principales hoy. Sin embargo, los canales de baja presión en el interior del país, junto con la entrada de humedad, podrían generar chubascos con descargas eléctricas en otras entidades del centro del territorio nacional, por lo que la vigilancia es clave.

En Naucalpan, se esperan temperaturas mínimas de 14.7°C y máximas de 26.3°C, con vientos de 7 km/h y cielo nublado. Mientras tanto, Ecatepec de Morelos será la ciudad con la temperatura máxima más alta, llegando a 28°C, partiendo de una mínima de 15°C. El viento en Ecatepec soplará a 8 km/h con cielo medio nublado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 16 de abril : Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 17 de abril : Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Sábado 18 de abril: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Pronóstico del clima para el jueves 16 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril de 2026. (Conagua Clima)

La tendencia general para el Valle de México durante el fin de semana es de estabilidad en las temperaturas máximas, que se mantendrán alrededor de los 27°C, con mínimas cercanas a los 15°C. El cielo seguirá nublado, con vientos que variarán entre los 6 y 8 km/h. Este pronóstico sugiere días templados, ideales para actividades al aire libre con las debidas precauciones.

¿Cómo prepararse para el clima en el Valle de México?

Ante las temperaturas contrastantes, se recomienda a la población mantenerse hidratada, especialmente en las horas de mayor calor en zonas como Ecatepec. Es aconsejable usar bloqueador solar y buscar la sombra, incluso con el cielo nublado, ya que los rayos ultravioleta pueden traspasar la capa de nubes. Las recomendaciones de salud son esenciales para evitar golpes de calor.

Para las mañanas frescas, sobre todo en Toluca, se sugiere llevar una chamarra ligera. En las tardes, cuando las temperaturas suben, es preferible usar ropa clara y cómoda. Estar al tanto de las actualizaciones del SMN y Protección Civil local ayudará a planificar mejor las actividades diarias y asegurar la seguridad de todos los residentes del Valle de México.

Así se prevé el clima para México en abril. (Conagua Clima)

¿Afectará el clima las actividades en CDMX y Edomex?

Las condiciones de cielo nublado y temperaturas templadas en la Ciudad de México y Naucalpan son favorables para la mayoría de las actividades al aire libre. Sin embargo, la presencia de vientos moderados podría afectar deportes o eventos que dependan de la calma ambiental. Se aconseja a organizadores y participantes consultar los avisos antes de iniciar cualquier actividad.

En cuanto al transporte, el cielo nublado no representa un impedimento significativo. Sin embargo, es importante recordar que la humedad y los vientos pueden influir en la sensación térmica. Los automovilistas deben estar atentos a las condiciones del camino, especialmente si se presentan ligeras lloviznas en zonas elevadas, que podrían reducir la visibilidad y aumentar el riesgo.

¿Qué ropa usar hoy en el Valle de México?

Considerando las variaciones térmicas, se recomienda vestirse en capas. Una camiseta ligera debajo de una camisa de manga larga o una chamarra delgada es una buena opción para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Para las mañanas más frías de Toluca, una bufanda o un suéter adicional proporcionarán el calor necesario.

Al salir de casa, es útil llevar consigo una sombrilla para protegerse del sol si el cielo se despeja momentáneamente, o de posibles chubascos aislados no previstos. También, no olvide un par de lentes de sol y una gorra o sombrero para una protección adicional, especialmente si planea pasar tiempo considerable al aire libre en las horas centrales del día.

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de México?

Aunque no se proporcionaron datos específicos de calidad del aire, las condiciones de cielo nublado y vientos moderados suelen ayudar a dispersar los contaminantes. Sin embargo, siempre es recomendable consultar los índices de calidad del aire emitidos por las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, ya que pueden variar por zona y hora.

El SMN y Protección Civil continúan monitoreando el clima en el Valle de México para cualquier cambio repentino. Se invita a la población a seguir sus redes sociales y comunicados oficiales para obtener la información más reciente sobre el clima, alertas vigentes y recomendaciones que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de la región.