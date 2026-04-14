‘El parto fue en la mañana’: Muere recién nacido encontrado en bote de basura en Ecatepec

El bebé recién nacido fue encontrado en los baños del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en Edomex. (Quadratín)

Un bebé recién nacido, envuelto en papel higiénico, con placenta y cordón umbilical, fue abandonado en un contenedor de basura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TecNM).

De acuerdo con personal del plantel educativo, fue durante las primeras horas de este martes 14 de abril cuando se percataron del hallazgo, por lo que notificaron a Seguridad Pública y Protección Civil municipal para atender el caso.

Las versiones preliminares señalaron que, tras el hallazgo, Protección Civil se encargó de estabilizar al infante, valorando su estado de salud, para después trasladarlo al Hospital General Dr. José María Rodríguez.

Personal médico trabajó para salvar la vida del bebé, pero falleció horas después, informaron autoridades de Ecatepec.

¿Qué sabemos de la persona que abandonó al bebé recién nacido en Ecatepec?

La persona que descubrió al niño señaló que estaba dentro de un contenedor al interior del plantel educativo, por lo que las autoridades mencionaron que revisarán cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables.

En tanto, las mismas autoridades puntualizaron que se investigará si la responsable es una alumna del instituto, un trabajador o alguien ajeno que aprovechó el momento para abandonar al recién nacido.

Al parecer, comentaron autoridades locales, el parto fue durante la mañana de este martes dentro del plantel educativo, sin embargo, hasta el momento se desconoce si la persona que abandonó al menor es estudiante o trabajadora de la universidad.

Peritos y Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México iniciaron la investigación para identificar a quienes pudieran estar involucrados en este hecho. Se espera que con ayuda de las cámaras de video vigilancia se avance en las pesquisas.

Tultitlán lidera casos de bebés abandonados en Edomex

Durante 2025 y principios de 2026, el Estado de México registró múltiples hallazgos de bebés abandonados. En la lista de municipios aparecen Ecatepec, Tultitlán, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

Por ejemplo, en Tultitlán se registraron al menos tres casos en 2025: uno de un día de nacido hallado en una jardinera de la iglesia de San Agustín; otro localizado dentro de una bolsa en la colonia Fuentes del Valle, cuyos padres fueron vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa.

El pasado 30 de marzo, policías de Ecatepec detuvieron a María del Carmen ‘N’, mujer de 30 años señalada de abandonar a su bebé en una bolsa de plástico el 24 de agosto de 2025.

En Valle de Chalco, un bebé fue rescatado por vecinos en un terreno baldío dentro de una bolsa de plástico, y otro fue encontrado con lesiones graves, siendo trasladado al Hospital del Niño en Toluca.

*Con información de Eulalio Victoria/ corresponsal