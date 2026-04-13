Recauda Edomex más de 6 mil mdp por control vehicular; facilidades impulsan cumplimiento

Más de 200 mil vehículos fueron reemplacados en el Edomex en el primer trimestre de 2026.

El Gobierno del Estado de México recaudó más de 6 mil 037 millones de pesos durante el primer trimestre del año por concepto de control vehicular, resultado de una estrategia integral que simplifica trámites, fortalece la plataforma digital y acerca los servicios a la ciudadanía, lo que facilita el cumplimiento voluntario.

Esta política también generó un ahorro de 7 mil 094 millones de pesos para las familias mexiquenses mediante subsidios. La Secretaría de Finanzas informó que, en el mismo periodo, se concretó el reemplacamiento de 218 mil unidades, acción que mantiene actualizado el padrón vehicular y brinda certeza jurídica a las personas propietarias.

El subsidio a la tenencia permitió que más de 5.2 millones de contribuyentes cumplieran con el refrendo 2026, además de beneficiar a 119 mil propietarios con placas de otras entidades.

La administración encabezada por la Maestra Delfina Gómez reconoció el compromiso de la ciudadanía, cuyo cumplimiento fortalece las finanzas públicas y contribuye al desarrollo estatal. Asimismo, reiteró su compromiso de ejercer los recursos con responsabilidad, transparencia y sentido social.

La Secretaría de Finanzas invitó a quienes aún no realizan su pago a hacerlo a través del Portal de Servicios al Contribuyente o en centros autorizados, y aprovechar los subsidios vigentes.