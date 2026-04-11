Colectivos de búsqueda reportan el hallazgo de más de 200 restos óseos en límites entre CDMX y Edomex

Colectivos reportaron el hallazgo de más de 200 restos humanos en los límites entre la CDMX y el Edomex. (Foto: Tecnológico de Chalco)

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de más de 200 restos óseos en una zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que durante la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco, realizada del 7 al 10 de abril, fueron hallados 219 restos óseos en las lagunas de La Habana, ubicadas entre Chalco y la zona de El Xico.

En el comunicado, firmado por los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como las familias independientes, hicieron un llamado firme a las autoridades para garantizar la identificación de los restos con total transparencia.

Los colectivos subrayaron que el área presenta un alto interés forense, por lo que consideraron necesario que las labores de exploración continúen de manera exhaustiva en las siguientes jornadas.

¿Cuántos restos óseos hallaron entre el Edomex y la CDMX?

Según el desglose presentado por las organizaciones, los restos localizados —todos de origen humano— se distribuyen de la siguiente manera:

Martes : 49 restos óseos

: 49 restos óseos Miércoles : 29 restos óseos

: 29 restos óseos Jueves : 51 restos óseos

: 51 restos óseos Viernes: 90 restos óseos

El volumen de restos encontrados en un periodo de cuatro días refleja la relevancia del sitio y la necesidad de ampliar las labores de búsqueda, alertaron.

Exigen identificación y transparencia

Los colectivos hicieron un llamado a autoridades como la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la Fiscalía de la CDMX y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) para que los procesos de análisis e identificación se realicen con rigor técnico y respeto a las familias.

Además, exigieron acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes, en un contexto donde la incertidumbre sobre la identidad de los restos representa uno de los principales reclamos de los familiares de personas desaparecidas.

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, señalaron en el documento.

Recalcaron la necesidad de mantener una colaboración efectiva entre autoridades y colectivos, así como garantizar la escucha permanente a las familias durante todo el proceso.