¡En menos de un minuto! Asaltan joyería en Guadalupe, NL; botín supera el millón de pesos (VIDEO)

Los tres asaltantes robaron la joyería en un lapso de unos 30 segundos.

Con el rostro cubierto y bolsas negras de plástico, dos hombres realizaron el robo a una joyería ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el lunes 25 de mayo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 20:30 horas en la plaza Sun Mall, entre las avenidas Israel Cavazos y Pablo Livas, de la colonia Tres Caminos.

Videos en redes sociales mostraron cómo los dos asaltantes entraron mientras solo se encontraba una persona en el mostrador de la joyería asaltada.

El primero de ellos portaba un casco de motociclista y una hoja, se acercó directamente a la trabajadora y provocó que saliera corriendo de la tienda para posteriormente irse a tomar las joyas.

El otro hombre, que iba a su lado izquierdo, saltó los mostradores directamente y en menos de 30 segundos tomó decenas de joyas para meterlas en las bolsas.

Afuera había un tercer cómplice, quien no dejó que la trabajadora de la joyería huyera.

Tras terminar el robo, con un botín de entre uno y 3 millones de pesos, los asaltantes abandonaron la joyería y presuntamente realizaron disparos al aire, lo que evitó que los persiguieran. Por ahora no se reportan heridos ni detenidos.

De acuerdo con Nmás, la policía local ya busca a los responsables del robo. Se desconoce si forman parte de alguna célula del narcotráfico en Nuevo León.

Crecen robos a joyerías en Nuevo León

Apenas el pasado 5 de mayo se reportó un robo a una joyería en Monterrey, por un botín de 150 mil pesos aproximadamente.

Además, a finales del año pasado también se registró el asalto a una joyería en pleno centro de Monterrey, con lo que esta modalidad de robo se ha vuelto común en el último medio año.

Los robos a joyerías son comunes igualmente en la Ciudad de México, donde sucursales de Sanborns y Bizzarro han sido víctimas de la violencia a través de asaltos con violencia.

Con información de El Norte y Nmás.