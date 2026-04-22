Asaltaban en la Nápoles: Así operaba la célula ‘Olmos Fragoso’, ligada a 38 robos a casas en CDMX

José Israel “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. (Foto: SSC CDMX)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este miércoles 22 de abril la detención de José Israel “N”, identificado como líder de una grupo criminal dedicado a al robo a casa habitación en la capital del país.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario local detalló que la detención de José Israel “N” se dio como resultado de trabajos de investigación e inteligencia.

Según reportes, José Israel “N” es líder de la célula delictiva llamada ‘Olmos Fragoso’, que se dedica a asaltar casas en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

¿Cuál es el modus operandi de ‘Olmos Fragoso’?

En el noticiero diario de Ciro Gómez Leyva se detalló cuál era el modus operandi de la célula ‘Olmos Fragoso’ en la Ciudad de México:

Los integrantes del grupo criminal realizaban recorridos por la zona, en este caso la colonia Napoles, identificaban los predios vacíos o forzaban las chapas para ingresar a las casas y robar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de la Ciudad de México detalló que la aprehensión se realizó en seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo a una vivienda localizada en la colonia Ampliación Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez, ocurrido el pasado 18 de enero de donde sustrajeron computadoras, piezas de joyería y dinero en efectivo.

Las alcaldías en las que operaba son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

¿Qué se sabe sobre José Israel ‘N’?

La dependencia local señaló que a José Israel “N”, de 48 años, se le relaciona con 38 eventos de robo a viviendas en al menos siete alcaldías entre el 2023 y el 2026.

“Toda la información ya se integra a las investigaciones en su contra para garantizar que no haya impunidad”, indicó.

José Israel “N” cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; en el año 2010 por el delito de tentativa de robo agravado y en el presente año por robo calificado.

Actualmente, el detenido se encuentra recluído en el Centro Penitenciario localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde se le reaprehendió por el delito de robo agravado.