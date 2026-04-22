Involucran a exjugador del América en red de prostitución de Milán: ¿Quiénes aparecen en la investigación?

Jérémy Ménez aparece en la investigación de una red de prostitución en Milán. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

El desmantelamiento de una red de prostitución en Milán ha causado un gran escándalo en el futbol italiano, pues 70 jugadores y hasta un piloto de Fórmula 1 estarían involucrados con una organización dedicada a ofrecer servicios de lujo.

Este miércoles comenzaron a difundirse en la prensa local nombres de famosos vinculados en las investigaciones. Entre ellos figura Jérémy Ménez, exfutbolista del América , junto a otros de equipos como Milan, Inter y Juventus.

Según Il Giornale, los nombres permanecieron ocultos inicialmente, pero posteriormente aparecieron en documentos y filtraciones relacionadas con el proceso.

¿Cómo operaba la presunta red de trata en Milán?

La investigación está centrada en una organización que operaba a través de una agencia de eventos con sede en Cinisello Balsamo, en el área de Milán. De acuerdo con La Sicilia, esta estructura ofrecía paquetes “todo incluido” dirigidos a clientes con alto poder adquisitivo, el cual incluía:

Cenas en locales exclusivos de la vida nocturna milanesa

Presencia de escorts, algunas de ellas muy jóvenes

Estancias en hoteles de lujo

Consumo de sustancias como el llamado “gas de la risa” (óxido nitroso)

Además, la organización no solo coordinaba los encuentros, sino también la logística completa, incluyendo transporte y alojamiento de las mujeres.

Uno de los elementos centrales es el testimonio de una mujer que denunció el sistema en agosto de hace dos años. De acuerdo con ese relato:

Las mujeres vivían en inmuebles vinculados a la agencia

Se organizaban fiestas privadas de manera constante

Los organizadores retenían hasta el 50% del pago por los servicios

En las conversaciones interceptadas aparecen referencias directas a la operación del esquema. Por ejemplo: “Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, viene esta noche a Milán, quiere una chica de pago” (citado por La Sicilia).

Otra línea de investigación menciona el uso del llamado “gas de la risa”, descrito como una sustancia que no deja rastros y permite evadir controles antidopaje.

También se documentaron casos específicos, como el de un futbolista que habría estado en un hotel con una mujer que solicitaba “palloncini”, término asociado a ese tipo de sustancia. Según Il Giornale, en el expediente se indica que han surgido 8 llamadas con el número telefónico del futbolista Dejan Stankovic.

Jérémy Ménez fue jugador del América. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García)

Lista completa de futbolistas mencionados en investigación de Milán

Las pesquisas incluyen intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios. Más de 60 apellidos de futbolistas aparecen en documentos judiciales como “palabras clave” para analizar teléfonos y chats.

De acuerdo con Sports.fr, Il Giornale e Il Corriere del Giorno, los siguientes nombres aparecen en interceptaciones, documentos o listas de análisis:

Bastoni

Bellanova

Bisseck

Hakimi

Coutinho

Skriniar

Carlos Augusto

De Winter

Leao

Giroud

Ménez

Calafiori

Vlahovic

Arthur Melo

Huijsen

Scamacca

Ruggeri

Nuno Tavares

Maldini

Cancellieri

Niasse

Petagna

Ranocchia

Vicario

Zortea

Meite

Mota Carvalho

Alvaro

La supuesta clientela de la red estaría compuesta principalmente por futbolistas vinculados a los clubes de Milán, en particular el AC Milan y el Inter de Milan, que concentran la mayor cantidad de nombres mencionados en los documentos y reportes.

Alrededor de 70 futbolistas estarían involucrados en escándalo de Milán. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

No obstante, el alcance no se limita a estos equipos, ya que también aparecen referencias a jugadores relacionados con otros clubes de la Serie A como la Juventus, Atalanta, Lazio, Hellas Verona, Sassuolo y Torino. Esto se debe, según los reportes, a que varios futbolistas acudían a Milán cuando estaban de visita por compromisos deportivos y participaban en encuentros organizados en la ciudad.

El delantero francés Jérémy Ménez estaría involucrado. Él inició su carrera en el FC Sochaux y posteriormente jugó en clubes como Mónaco, AS Roma, Paris Saint-Germain y AC Milan, antes de pasar por el Girondins de Burdeos y el Antalyaspor.

En 2018, Ménez llegó al Club América de la Liga MX, donde disputó 23 partidos y anotó cinco goles, en una etapa marcada por lesiones. Tras su salida de México, continuó su trayectoria en equipos como Paris FC, Reggina y Bari en Italia, y más recientemente en el futbol asiático con Canton United. Además, fue internacional con la selección de Francia, con 24 partidos y dos goles.

Las autoridades han reiterado que los jugadores mencionados no están acusados de delito. El pago por servicios sexuales no es ilegal en Italia, por lo que la investigación se centra exclusivamente en los organizadores de la red. No obstante, algunos futbolistas podrían ser llamados a declarar como testigos si surgen elementos adicionales durante el análisis de pruebas.

¿Quiénes están detenidos y qué delitos se investigan?

El pasado 20 de abril, el Comando Provincial de Milán puso bajo arresto domiciliario a cuatro personas por su presunta participación en una organización criminal dedicada a organizar eventos nocturnos y facilitar la prostitución, lo cual dio lugar al blanqueo de capitales.

Según La Sicilia y Milano Today, las cuatro personas detenidas son:

Emmanuele Buttini

Deborah Ronchi

Alessio Salomone

Luz Amilton Fraga

Durante los operativos se realizaron cateos en seis direcciones y se aseguraron más de 1.2 millones de euros, considerados como ganancias ilícitas, “derivadas del delito de complicidad, encubrimiento y explotación de la prostitución”, explica un comunicado de prensa de Guardia di Finanza.

La investigación está a cargo del Núcleo de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza, bajo la supervisión de la Fiscalía de Milán dirigida por Marcello Viola, con participación de la fiscal adjunta Bruna Albertini y la jueza Chiara Valori.