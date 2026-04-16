‘Corté la camiseta’: La historia de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ de un anuncio en el Mundial de México 1986

Mar Contreras fue apodada 'La Chiquitibum' por un comercial de cerveza (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Carta Blanca).

Mar Castro, actriz formada en teatro, se convirtió en un fenómeno televisivo por su aparición en un recordado comercial de Carta Blanca durante el Mundial de México 1986.

Tras aparecer danzando y festejando en una grada con motivo de un anuncio, Castro llamó poderosamente la atención del público e, incluso, fue nombrada como la ‘novia del Mundial’ de aquella ocasión.

En entrevista con Jacobo Zabludovsky, la intérprete detalló que el gesto que la volvió icónica —recortar su camiseta— surgió por una decisión práctica en el set.

La joven, que en ese momento tenía 20 años, aseguró que no anticipó el impacto mediático del anuncio, cuyo gran impacto la tomó por sorpresa.

¿Por qué Mar Castro recortó su playera para el comercial de Carta Blanca?

Durante la conversación transmitida en televisión, Mar Castro explicó que la modificación de la prenda no obedeció a una estrategia previa de producción, sino a una circunstancia concreta: “El cortar la camiseta fue porque me quedaba muy pequeñita”.

Ante la insistencia de Zabludovsky, la actriz precisó el ajuste: “Era más larga la camiseta… y me quedaba chica”. La solución consistió en abrirla para mayor comodidad y estética en cámara: “Para que se abriera un poco más”, detalló.

Castro también contextualizó el resultado dentro del ambiente del torneo: “También es la idea de darle un poco de ‘salsa’ al comercial… creo que es el momento que está pasando en México ahora”.

La participación de Mar Castro en el anuncio se originó a partir de contactos profesionales. “Tengo muchos compañeros que se dedican al medio de la publicidad. Entonces, ellos me invitaron”, explicó en la entrevista.

La actriz mexicana de ascendencia española aceptó la propuesta con interés por formar parte del entorno del Mundial, sin prever el alcance que tendría su imagen.

“Me gustó participar en parte con este Mundial de fútbol y no me imaginé el éxito que iba a tener realmente”, dijo.

El comercial incluyó a varios participantes contratados como extras. Ante lo que Zabludovsky subrayó que Castro destacó sobre el resto: “Robó cámara”, ante lo que ella respondió con cautela: “Es algo que sí me halaga, espero robar cámara igual en el teatro”.

En ese contexto, expresó su intención de construir reconocimiento por su trabajo escénico: “Espero tener la misma fuerza en otros trabajos que haga”.

Mar Castro hubiera preferido ser un fenómeno en el teatro

El reconocimiento derivado del comercial contrastó con las expectativas profesionales de Castro. “Me halaga mucho este hecho, pero hubiera preferido esa reacción a la gente saliendo del teatro”, afirmó.

La actriz expresó inquietud por la forma en que el público la identificaba: “De repente me pone muy nerviosa porque es como un espejismo… que por algo tan simple haya resultado eso”.

En ese sentido, insistió en que su participación respondía a una construcción actoral: “Querían que hiciera eso y como actriz pues lo hice”.

Mar Castro en la promoción de 'Corazones Rotos', uno de sus últimos proyectos para la TV en México. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM (Germán Romero)

También rechazó que esa imagen definiera su perfil artístico. “No quiero que piensen que Mar Castro es esa persona que están viendo en el comercial”, expresó y aseguró que le gustaba realizar diversos personajes.

Mar Castro relató que nació en México, pero se trasladó a España durante su infancia debido al origen de sus padres. “He estado estudiando todo lo que es la EGB… y luego empecé a estudiar arte dramático”, explicó.

Antes del comercial, ya trabajaba activamente en teatro. Mencionó su participación en Sonata de espectros, obra de August Strindberg presentada entonces en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, la cual describió como “una obra de cámara clásica contemporánea”.

Sobre su desarrollo profesional, indicó que llevaba alrededor de cinco años dedicada al teatro. Además, confirmó su incursión en televisión con la telenovela El camino secreto, producida por Emilio Larrosa y dirigida por Pepe Rendón.

“Desde antes ya estaba preparada a hacer la telenovela, pero se adelantó el comercial”, detalló sobre sus proyectos.

¿Qué telenovelas y películas realizó Mar Castro?

De acuerdo con IMDb, Mar Castro consolidó una trayectoria en cine y televisión tras su exposición en 1986. Participó en producciones como A garrote limpio (1986), donde interpretó a Rebeca Brook, y en la telenovela El camino secreto (1986), en el papel de Susana.

También formó parte de películas como Lamberto Quintero (1987) y Desnúdate Marcela (1987), esta última donde aparece acreditada como “La chica del Mundial”. En televisión, sumó participaciones en Dos vidas (1988) y La tarde lunática (1999–2000).

Entre sus trabajos posteriores figura Love & Basketball (2000), donde interpretó a “Lead Singer”, y Corazones rotos (2001), el último trabajo del que se tiene registro.