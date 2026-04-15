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Muere Lucha Moreno, actriz de ‘Quinceañera’ y mamá de ‘Mimí’ de Flans: ‘Se fue rodeada de muchísimo amor’

La actriz Lucha Moreno trabajó junto a cantantes como Lola Beltrán y Amalia Mendoza; además, era considerada una de las pioneras del género ranchero.

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Lucha Moreno fue actriz de telenovelas como Quinceañera y Amor en silencio. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)
Por Redacción

Lucha Moreno, cantante de música ranchera y actriz de telenovelas mexicanas como Quinceañera, falleció a los 87 años. La noticia de su muerte fue compartida por Mimí, integrante de Flans e hija de la artista.

“Qué difícil. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube, rodeada de un montón de angelitos, para regresar a casa”, escribió la cantante en una publicación realizada en su cuenta de Instagram al anunciar el fallecimiento.

La intérprete de ‘En el boulevard’ aseguró que Lucha Moreno murió de forma pacífica, sin dar más detalles sobre las causas: “Se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor”, señaló.

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