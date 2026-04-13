‘Mi primer día sin ti’: Muere Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, tras hospitalización

Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, murió a los 64 años este lunes 13 de marzo luego de estar hospitalizado por complicaciones que deterioraron su salud.

El integrante de la banda de rock en español tenía una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo, principalmente el intestino, pero por el momento no se revelaron las causas de su fallecimiento.

La muerte del músico de Los Enanitos Verdes fue anunciada por Diego Gareca, secretario de Cultura de la provincia de Mendoza, en Argentina, informó El Clarín.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables, recordaremos tu música, hasta siempre, Felipe”, escribió en un post en su cuenta de Facebook.

La última presentación de Staiti en México junto con los intérpretes de ‘Lamento Boliviano’ fue en el Vive Latino 2026.

Felipe Staiti estuvo en el concierto de Los Enanitos Verdes en el Vive Latino 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué enfermedades tenía Felipe Staiti, integrante de Los Enanitos Verdes?

El guitarrista y voz de Los Enanitos Verdes padecía diferentes enfermedades que terminaron por deteriorar su condición física.

De acuerdo con La Nación, en 2024, tuvo una gira por diferentes países de América Latina con motivo del 40 aniversario del lanzamiento del primer disco de la banda. Pero durante su paso por México se contagió de una bacteria que lo llevó a tener cuadros de deshidratación y tuvo que ser internado.

“Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colón. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión gorda mía“, contó para el Diario Uno, medio de Argentina.

Esto lo llevó a cancelar diferentes presentaciones en lugares como Chile, Colombia y Perú.

Otro de los problemas de salud que padecía el integrante de Los Enanitos Verdes era la enfermedad celíaca.

Según Medline Plus se trata de un padecimiento autoinmune que daña el intestino delgado debido a una reacción por comer alimentos con gluten y ocasiona deficiencia en la absorción de nutrientes.

Los síntomas más comunes son:

Diarrea

Dolor abdominal

Estreñimiento

Gases

Indigestión

Intolerancia a la lactosa

Náuseas

Pérdida de peso

Vómitos

La enfermedad celíaca no tiene cura, pero tiene tratamiento para disminuir los malestares y el primero de ellos es iniciar una dieta libre de gluten.

Felipe Staiti murió a los 64 años luego de estar hospitalizado, las causas de su fallecimiento son desconocidas hasta el momento. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Quién era Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes?

Felipe Staiti, reconocido guitarrista de la banda argentina Los Enanitos Verdes, fue una de las piezas clave en la consolidación del grupo como uno de los referentes del rock en español en América Latina. Su estilo en la guitarra, caracterizado por melodías limpias y gran sensibilidad, marcó la identidad sonora de la agrupación a lo largo de varias décadas.

Originario de Argentina, Staiti estuvo con los intérpretes de ‘Mi primer día sin ti’ desde sus inicios en la década de los 80, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Con ellos participó en la creación de éxitos que trascendieron generaciones como ‘Luz de Día’, “La muralla verde” y “Te vi en un tren”, temas que se convirtieron en clásicos del rock latino.

A lo largo de su trayectoria, el guitarrista destacó no solo por su talento musical, sino también por su constancia y compromiso con la banda, manteniéndose como uno de sus integrantes más estables incluso tras la muerte de Cantero en 2022.