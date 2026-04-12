¡Los tristes ‘Caminos de la vida’! Muere Paco Silva, leyenda de la cumbia y colaborador de Celso Piña

Paco Silva fue un leyendario músico conocido por su legado en la cumbia del norte de México. (Fotos: IA Gemini / Facebook Paco Silva y su Tropa Colombiana el Original).

Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana y leyenda de la cumbia, falleció la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador… Nos deja un gran legado en la música y una gran escuela, buen viaje paco y algún día nos volveremos a encontrar”, confirmó la banda de cumbia en un comunicado publicado en Facebook.

El velorio del músico se realiza en Nuevo Laredo, Tamaulipas y esta tarde será trasladado a Monterrey, Nuevo León, su ciudad natal. Lo despiden como le habría gustado: con cumbia.

¿De qué murió Paco Silva, líder de La Tropa Colombiana?

El fallecimiento del músico tomó a todas sus personas cercanas por sorpresa, de acuerdo con el testimonio de su representante Adrián García, quien explicó a medios locales que la causa fue un infarto fulminante.

El músico se encontraba en Nuevo Laredo con su esposa, estaba comprando jugos y aguas para un evento en beneficio de niños con autismo —programado para el martes 14 de abril—, explicó su mánager a Reforma: “Empezó a sentirse mal y lo llevaron al hospital y entró en silla de ruedas, pero se complicó”.

García agregó a Telediario que antes de ese momento todo parecía normal, “incluso me estaba mandando mensajes por WhatsApp, revisando pendientes (...) de repente me marca su esposa para decirme que Paco se había puesto muy delicado, lo trasladaron de inmediato al hospital, pero ya no hubo tiempo de nada”.

El representante también comentó que en el hospital detectaron que tenía agua en los pulmones y otras complicaciones: “Ya no pudieron hacer nada. Fue algo completamente fulminante”.

Asimismo, descartó que existiera relación con algún padecimiento previo: “No, no tiene que ver con la neuropatía que él tenía. Esto fue un infarto completamente distinto, algo inesperado”.

¿Quién fue Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana?

Francisco Javier Silva Torres, conocido como Paco Silva, fue un referente de la música colombiana en el norte del país. Originario de Monterrey, Nuevo León, creció en la colonia Independencia, una zona vinculada históricamente con el desarrollo del género en la región.

En 1984 fundó La Tropa Colombiana, proyecto musical que con el tiempo se consolidó como uno de los principales exponentes de la cumbia en Monterrey y otras ciudades del país. Su carrera abarcó más de cuatro décadas, con una actividad constante tanto en escenarios como en grabaciones.

Entre los temas que marcaron su trayectoria se encuentran ’20 años’, ‘Se baila así’ y ‘El Gallo Moro’. En particular, su versión de ‘Los caminos de la vida’, lanzada en 1993 como adaptación del tema original de Los Diablitos, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su repertorio.

También logró posicionar canciones como ‘Las Chiquillas’ (1988) y ‘Tina’ (1989), que se integraron al gusto del público en Monterrey y contribuyeron a consolidar el sonido de la agrupación.

Además, formó parte de proyectos clave en la escena de música colombiana en México, incluyendo su colaboración con Celso Piña en La Ronda Bogotá, lo que fortaleció su presencia dentro del movimiento musical regiomontano.

El propio músico subrayó la vigencia del género en un evento del año pasado: “La música colombiana sigue por los siglos de los siglos”.

Hasta días antes de su fallecimiento, Paco Silva se mantenía activo profesionalmente. Tenía programada una colaboración musical con El Gran Silencio, así como un evento a beneficio de niños con autismo.

El cantante tenía 61 años. Le sobreviven su esposa, Laura Reyna, y cuatro hijos.