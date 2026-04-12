Muere John Nolan, actor de ‘Batman’; ‘me enseñó más que nadie’, reacciona su sobrino Christopher Nolan

John Nolan murió a los 87 años; fue tío de Christopher y Jonathan Nolan. (Fotos: IA Gemini / 'Batman')

John Nolan, actor de Batman inicia y El caballero de la noche asciende —dirigidas por su sobrino Christopher Nolan— falleció a los 87 años este 11 de abril.

El director Christopher Nolan destacó la influencia artística que tuvo en su carrerra: “Mi tío John fue el primer artista que conocí, y me enseñó más que nadie sobre la búsqueda de la verdad en la actuación y las alegrías del logro creativo. Lo extrañaré profundamente, pero encuentro gran consuelo en mis recuerdos de John, particularmente los de trabajar juntos”, expresó en declaraciones a The Independent.

Kim Hartman, esposa de John, compartió una descripción personal sobre su vida y carácter en declaraciones retomadas por Stratford-upon-Avon Herald, lo definió como “un espíritu libre, que siempre supo lo que quería y actuó según sus propios principios; el único pensador verdaderamente original que creo haber conocido jamás”.

Hartman añadió: “Era la persona más bondadosa que he conocido jamás, ¡y los animales también lo adoraban! John era un profesor popular y con talento, tanto si explicaba un soliloquio de Shakespeare como si enseñaba a dar un golpe de golf, y estaba dedicado a su familia”.

Las causas de su fallecimiento no fueron reveladas.

La relación de John y Christopher Nolan

John fue hermano menor de Brendan Nolan, padre de Christopher y Jonathan. Estuvo casado con la actriz Kim Hartman desde 1975, con quien tuvo dos hijos, Tom y Miranda, además de nietos.

La relación profesional entre John y su sobrino Christopher fue constante a lo largo de los años. Su primera colaboración ocurrió en Following (1998), el debut como director del cineasta.

Posteriormente, el actor participó en la trilogía de Batman dirigida por Nolan, interpretando a Douglas Fredericks, miembro de la junta de Wayne Enterprises, en Batman Begins y The Dark Knight Rises, ambas protagonizadas por Christian Bale.

También formó parte del elenco de Dunkirk, donde interpretó a un hombre ciego en un breve papel. Esta cinta representó su última colaboración con el director.

¿Quién fue John Nolan, actor de ‘Batman’ y ‘Person of Interest’?

John Nolan nació el 22 de mayo de 1938 en Londres y desarrolló una carrera de varias décadas en teatro, televisión y cine. Se formó en el Drama Centre de Londres y tuvo una base sólida en el teatro clásico, con participaciones en compañías como la Royal Shakespeare Company y la Royal Court Company.

En sus primeros años, protagonizó una puesta en escena de Romeo y Julieta en el Richmond Theatre junto a Francesca Annis. Posteriormente, consolidó su trayectoria en el ámbito teatral con obras de William Shakespeare y otras producciones relevantes.

Su salto a la pantalla ocurrió en 1967 con una aparición en la serie The Prisoner. A partir de entonces, participó en diversas producciones televisivas como Doomwatch, Shabby Tiger, Crown Court y General Hospital, además de proyectos cinematográficos como Bequest to the Nation (1973) y The World Is Full of Married Men (1979).

Uno de sus papeles más reconocidos llegó décadas después con el personaje de John Greer en la serie Person of Interest, creada por su sobrino Jonathan Nolan. Interpretó a un exagente del MI6 y figura clave dentro de la organización Decima Technologies durante 28 episodios, entre la segunda y quinta temporada.

En televisión también trabajó en series como Silent Witness, Enemy at the Door y Return of the Saint. En 1970, interpretó el papel principal en la miniserie Daniel Deronda, basada en la novela de George Eliot.

Su último trabajo en pantalla fue en la serie Dune: Prophecy, donde interpretó al orador de la Cámara a los 85 años, marcando el cierre de su carrera actoral.