‘No quiero estudiar Derecho’: Roberto Palazuelos trabajó lavando platos con un Rolex en Londres

El actor y empresario Roberto Palazuelos relató cómo fue su primer empleo en el extranjero, una etapa en la que trabajó como lavaplatos en Londres mientras portaba un reloj marca Rolex que le había regalado su padre.

La experiencia ocurrió tras dejar la carrera de Derecho en México y buscar una oportunidad en el mundo artístico y lejos de lo que su padre quería para él.

Durante una entrevista en el podcast Entre amigos con Mancera —conducido por Miguel Ángel Mancera— de La Saga, Palazuelos explicó que su llegada a Inglaterra estuvo marcada por expectativas distintas a la realidad laboral que encontró.

“Yo decía: ‘No, hombre, yo quiero ser artista y no quiero estudiar Derecho’”, señaló, al recordar cómo decidió perseguir su sueño de juventud.

Así terminó Roberto Palazuelos como lavaplatos en Reino Unido con un Rolex en la muñeca

El ‘Diamante Negro’ contó que viajó a Londres tras recibir una invitación del ‘Burro’ Van Rankin, quien le ofreció alojamiento y le dijo que había oportunidades de trabajo.

Sin embargo, al llegar, descubrió que las condiciones eran distintas a las prometidas. “Me la pinta muy así increíble”, explicó sobre la propuesta inicial que incluía empleo como mesero y buenas propinas.

El alojamiento también resultó limitado. Describió un departamento pequeño donde no había camas suficientes. “El burro y yo dormíamos en el piso en sleeping bags”, recordó.

En cuanto al trabajo, inicialmente no logró obtener el puesto que le habían descrito. En su lugar, le ofrecieron una labor en la cocina. “Tenemos chamba de lavaplatos. Es la única chamba que hay”, le dijeron, ante lo que aceptó el empleo.¿ como única opción.

Durante su trabajo en el sótano del restaurante, Palazuelos destacó un elemento que contrastaba con su entorno: el reloj que llevaba puesto. “Lo único que me había llevado yo era mi Rolex de acero”, recordó.

Roberto Palazuelos dejó la carrera de Derecho para formarse como actor. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El actor llevaba su reloj al trabajo, lo que generó curiosidad entre sus compañeros. “Llegaba yo y lavaba los platos con el Rolex”, dijo. “Me dice uno: ‘No, fake’. Le digo: ‘Ya me lo quito’… lo muerden. ‘Oh, Rolex, Rolex’”, narró.

A partir de ese momento, el reloj se convirtió en un rasgo distintivo dentro del lugar de trabajo, ante lo que le apodaron ‘Rolex’.

Así es como vivía ‘al día’ Roberto Palazuelos en Londres

El actor explicó que los ingresos en ese periodo eran limitados. “El dinero era una nada”, señaló puesto que apenas cubría gastos básicos como transporte, comida y su parte del alquiler.

Palazuelos utilizó el metro para trasladarse en el día a día y sus gastos recreativos eran reducidos. “Nos movíamos en metro para el domingo ir al McDonald’s, ir al cine”, mencionó.

El actor de telenovelas permaneció varios meses en esa posición antes de encontrar una oportunidad distinta dentro del mismo establecimiento.

El giro en su situación laboral ocurrió cuando se liberó un puesto en el área del bar del restaurante. Según relató, un trabajador dejó la vacante. “Me ofrecen la chamba a mí. Entonces ahí ya me rayé”, explicó.

Roberto Palazuelos trabajó como lavaplatos en Londres. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Ese nuevo rol como asistente de bar representó una mejora económica y en condiciones laborales. “Ya me vestía mejor, ya me tocaban propinas y me empezó a ir muy bien”, afirmó.

Además, el horario del bar le permitió reorganizar su rutina. “El barcito abría en la tarde, entonces era la chamba perfecta”.

De lavaplatos a actor: Palazuelos estudió en Londres

Gracias a ese nuevo empleo, Palazuelos financió parte de su formación artística. De este modo, tomó un taller en la Central School of Speech and Drama, que marcó un avance en su objetivo profesional.

“Logré tomar un workshop (taller)… y me lo pude pagar con este rollo”, explicó. También destacó que el horario facilitaba su asistencia a las actividades académicas.

El actor permaneció en Londres cerca de 11 meses, periodo en el que combinó trabajo y formación.