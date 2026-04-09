Muere Michael Patrick, actor de ‘Juego de tronos’ desahuciado a los 35 años: ‘Tengo mucho por vivir’

¡Valar Morghulis! Michael Patrick, actor de Game of Thrones, murió a los 35 años tras padecer una enfermedad incurable y ser desahuciado hace unas semanas.

“Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos”, confirmó su esposa Naomi Sheehan, a través de una publicación en Instagram el 8 de abril, “No hay palabras para describir lo desconsolados que estamos”.

En su mensaje, Naomi Sheehan, destacó que su esposo influyó en la vida de muchas personas: “Se ha dicho más de una vez que Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivirla. Alegría, espíritu desbordante, risa contagiosa. Un titán de pelo pelirrojo“.

¿De qué murió Michael Patrick, actor de ‘Game of Thrones’?

Michael Patrick murió el pasado 7 de abril en Northern Ireland Hospice, donde había sido ingresado diez días antes.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, el actor fue diagnosticado con una enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023.

Las enfermedades de las neuronas motoras (ENM) son un grupo de trastornos neurológicos que destruyen gradualmente las neuronas motoras, las células nerviosas encargadas de controlar el movimiento muscular, explica el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

Cuando dichas células dejan de funcionar, los músculos comienzan a debilitarse y perder movilidad. Con el avance de la enfermedad pueden aparecer dificultades para hablar, respirar, comer o desplazarse. Actualmente no existe una cura, aunque algunos tratamientos buscan aliviar los síntomas.

La ENM más común es la esclerosis lateral amiotrófica —la misma que padece la conductora Yolanda Andrade— aunque en el grupo también están: atrofia muscular progresiva, parálisis bulbar progresiva, la esclerosis lateral primaria, enfermedad de Kennedy y el síndrome pospoliomielítico.

“Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos han apoyado durante los últimos años. A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan y ahora nos parece muy apropiada: ‘Las cosas más importantes que hay que hacer en el mundo son conseguir algo para comer, algo para beber y alguien que te quiera’. Así que no le des más vueltas. Come. Bebe. Ama“, agregó Naomi.

El último mensaje de Michael Patrick antes de morir

En su última publicación de Instagram, el 6 de febrero de 2026, Michael Patrick habló sobre el avance de su enfermedad: “Llevo 3 años con ENM. Sigo pasándomelo de muerte (...) Mi neurólogo nos ha comunicado que probablemente me quede alrededor de un año de vida”. El actor tenía la esperanza de que un ensayo clínico le diera más tiempo.

Michael agregó que tras varias pruebas y charlas con médicos, decidió no someterse a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el cuello para facilitar la respiración, ya que ésta lo tendría entre 6 y 12 meses en el hospital.

“No quiero arriesgar una parte significativa de ese tiempo estando en una cama de hospital”, escribió el actor, “tengo mucho por lo que vivir y muchos planes”.

Durante los últimos años de su enfermedad, seguidores y personas cercanas a Patrick impulsaron una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir gastos médicos y cuidados especializados.

Según el propio actor, los recursos que donaron para la traqueotomía le servirían para adquirir equipo necesario para adaptarse a la pérdida progresiva de movilidad. La campaña había recaudado más de 110 mil libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 129 mil dólares.

¿Quién fue el actor Michael Patrick?

Michael Patrick nació en Belfast, Irlanda del Norte, y desarrolló su carrera como actor en televisión, teatro y producciones audiovisuales independientes.

Uno de sus papeles más conocidos fue en la sexta temporada de Game of Thrones, donde interpretó a un miembro del pueblo libre que se rebela,en el episodio titulado 'The Broken Man’, emitido en 2016.

Además de su participación en la serie de HBO, el actor apareció en producciones televisivas como:

Blue Lights

This Town

Blasts from the Past

The Spectacular

También tuvo participación en cortometrajes y otras producciones televisivas, incluyendo Unhinged, Bad Vibes y Snuff.

Entre sus proyectos más personales destacó la serie de la BBC My Left Nut, que Patrick coescribió y que se inspiró en una experiencia de su adolescencia, cuando creyó que padecía cáncer testicular.

Su trabajo más reciente fue en la película de televisión alemana Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln, estrenada en 2025, donde interpretó al personaje Thomas Johnson.

Antes de consolidar su carrera en televisión, Michael Patrick inició su formación artística en la Universidad de Cambridge, donde participó en el grupo de comedia Cambridge Footlights, una agrupación teatral conocida por impulsar la carrera de varios actores y comediantes británicos.

Posteriormente estudió actuación en la Mountview Academy of Theatre Arts, en Londres, una institución especializada en formación teatral y escénica.

A lo largo de su carrera también participó en diversas producciones teatrales y proyectos dramáticos, combinando su trabajo como actor con la escritura de guiones.