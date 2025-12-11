‘No va a ser eterno’: ¿Qué enfermedad tiene Pedro Torres y cómo está de salud? Lucía Méndez e hijo aclaran

El productor Pedro Torres está diagnosticado con ELA; Lucía Méndez y su hijo hablaron al respecto.

Hace unas semanas circularon rumores de la supuesta muerte de Pedro Torres, expareja de la actriz y cantante Lucía Méndez, quien aclaró la complicada situación de salud que enfrenta el productor.

Pedro Torres tiene diagnosticada una enfermedad progresiva e incurable, misma que afecta al sistema motor y poco a poco lo lleva a perder movilidad, situación que Méndez describe como muy complicada.

Desde que iniciaron los rumores de la muerte del productor, la cantante de ‘Corazón de Piedra’ se dio a tarea de desmentirlos, y en esta ocasión explica que, si bien su salud decayó, Torres se mantiene optimista, algo que refuerza Pedro Antonio, hijo de ambos.

Lucía Méndez aclara estado de salud de Pedro Torres

En un encuentro con medios de comunicación, Lucía Méndez, quien recibió el Micrófono de Oro este miércoles, aclara que su exesposo se encuentra estable y muy optimista.

“Pedro está estable dentro de lo que cabe, estamos contentos. Es un hombre muy positivo, nos ha dado grandes lecciones”, expresó la famosa.

Lucía Méndez fue pareja de Pedro Torres. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Sin embargo, durante una entrevista en el programa De Primera Mano, aseguró que la enfermedad del famoso productor es una situación complicada en su familia, pues pese a que ya no son pareja, Lucía Méndez le tiene mucho aprecio y lo describe como “el amor de su vida”.

“Está estable; no precisamente como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí, he llorado mucho (…) te sientes muy triste de ver que es un hombre que ama la vida (…) ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y que a veces no la valoras; que piensas que va a ser eterno y no es cierto, no va a ser eterno“, se sincera Lucía.

Hijo de Pedro Torres habla de la salud de su papá

En la misma alfombra roja a la que acudió Lucía Méndez (a la que relacionaron con Antonio Pérez Garibay), su hijo Pedro Antonio Torres Méndez confirmó que su papá está estable, aunque no negó que sí hay afectaciones.

Además, pidió a medios de comunicación no caer en noticias falsas, como la de la supuesta muerte del productor.

“Está muy bien; está delicado, pero bien, estable. Hay muchos medios de comunicación y se les confía que sean profesionales, que revisen sus fuentes antes de sacar cualquier nota y siempre se debe de verificar”.

Pedro Torres tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): ¿Qué es esta enfermedad?

Pedro Torres fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida simplemente como ELA. Es una enfermedad degenerativa que todavía no tiene cura y afectó la calidad de vida de Torres en los últimos meses.

La ELA es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que afecta al sistema nervioso y motor, afectando al cerebro y la médula espinal, explica el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de México.

Lo que provoca este padecimiento, también conocido como la enfermedad de Lou Gehrig, enfermedad de la neurona motora o enfermedad de Charcot, es la muerte de las neuronas que conectan con la médula espinal, misma que a la vez ‘se enchufa’ a los músculos, por lo que a estos ya no les llegan señales de movilidad con el paso del tiempo.

Síntomas y esperanza de vida de un paciente con ELA

El principal síntoma de una persona con ELA es el debilitamiento muscular; por lo general, esta enfermedad aparece en personas mayores de 50 años, aunque la posibilidad de que gente más joven la padezca también existe.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es un padecimiento que puede afectar a todo el cuerpo. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con información publicada por el Gobierno de México, los síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica incluyen:

Dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas

Tropiezos y caídas

Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos

Balbuceo o dificultad al tragar

Calambres musculares

Dificultad para sostener la cabeza o mantener una buena postura.

A partir de que se le diagnostica a una persona con ELA, su esperanza de vida va de dos a cinco años, pero hay quienes pueden vivir hasta 20 años, dependiendo de la progresión del padecimiento.