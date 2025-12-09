Olga Breeskin no fue al funeral de su hermano: ‘Acaban de encontrar su cadáver, espero se haya arrepentido’

La vedette mexicana Olga Breeskin fue informada sobre la muerte de su hermano, el violinista Elias Breeskin, Jr., poco antes de iniciar una entrevista.

Olga Breeskin, que pasó del glamour al cristianismo, dio los detalles al programa Venga la Alegría, minutos después de recibir una llamada desde Acapulco, Guerrero, en donde le informaron sobre el deceso.

“Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano. Perdón si me ves apachurrada. Es la única razón. Ya estuve orando y no es que te hable aplatanada, es que me siento muy triste pero dicen en el espectáculo ‘el show debe continuar’ y está continuando”, expresó.

La vedette mexicana no tenía una muy cercana relación con su hermano. Por tanto, desconocía que él había hecho una familia en el popular destino turístico de Guerrero, ni tampoco tuvo oportunidad de asistir a su funeral.

“Yo no sabía ni siquiera que tenía otra esposa. Ya se está encargando mi prima (...) de hacer lo que hay que hacer”, detalló.

Breeskin detalla el único consuelo que le queda sobre la muerte del violinista: “Espero que se haya arrepentido de darle tanto sufrimiento a nuestra madre y a mí, su única hermana”.

La vedette tenía años sin ver a su hermano. La última ocasión, recuerda, Fue en Santa Bárbara, California (EU), en donde la llevó a Los Ángeles para acercarla al aeropuerto.

“Estuve orando todo el regreso por él pero sentí que no se conmovió mucho, como yo lo hubiera esperado, de todo el precio que su hermana tuvo que pagar para sacar adelante a la familia”, condenó.

De acuerdo con información de la periodista Rosario Murrieta para Ventaneando, la vedette también descubrió que Elias tuvo una hija, llamada Ana Karen, quien fue la encargada de recoger las cenizas.

Olga Breeskin lanzó su libro de memorias

Esto ocurrió mientras la actriz mexicana realizaba la promoción de su libro ‘Renovada’, disponible próximamente en formatos físicos y digitales.

Durante este proceso, la vedette reveló a TVNotas que sufrió abusos sexuales por parte de un primo a los 9 años y por un empresario a los 17, de quien no dijo su nombre.

“Fue a mano armada, con violencia, con golpes, ese hombre se debe estar pudriendo en el infierno, porque no creo haber sido la única menor de edad”, expresó.

Asimismo, la actriz asegura que ‘presintió’ la caída del Hotel Continental un año anterior al sismo de 1985. Ante esto, decidió dejar la vida de espectáculos que tenía ahí y se mudó a Estados Unidos, en donde se embarazó. “Lo presentí en el 84”, aseguró. “No me dejaban los ejecutivos porque era una mina de oro, la gente repetía”.

Anteriormente, Olga ha revelado algunas anécdotas. En una entrevista para De primera mano, aseguró que Luis Miguel la trató de conquistar: “Me mandó un arreglo de flores muy bonito. Hablé con ‘Micky’ y me dice: ‘¿Cenamos en la noche?’ y le digo ‘No lo vas a creer, Micky, pero ¿sabes qué? Tengo show’”.

Ella aseguró que le llamaría de vuelta pero no lo hizo. Sin embargo, ‘El Sol’ la trató de contactar sin éxito: “Mi teléfono sonó exactamente de las 9 de la noche a las 12 de la noche, por lo menos 30 veces, pero no tuve el valor de contestarle a Luis Miguel”.