‘Me pegaron, nos atacaron de la nada’: Mercedes Roa revela cómo fue la agresión que sufrió en Francia

Mercedes Roa contó pormenores del ataque que sufrió en Francia a manos de un grupo de sujetos. (Foto: IAGemini)

Mercedes Roa, influencer mexicana, tuvo un altercado en las calles de Marsella, en Francia, cuando se encontraba con tres de sus amigos al salir de un evento de futbol. Ella reveló mayores detalles de lo que ocurrió.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Mercedes Roa explicó que fue golpeada por otras personas luego de que intentaran obligarlas a consumir droga.

De acuerdo con la creadora de contenido, al negarse, fueron agredidas físicamente por otros hombres, y a consecuencia de los golpes, ella sufrió lesiones en el tobillo y espalda que la llevaron a ser hospitalizada.

“Había un grupo de chicos detrás de nosotros (...) nos atacaron de la nada, aventaron a mi amiga y la tiraron en la calle, cuando se intentó levantar, uno de ellos la intentó patear en la cabeza, la pudo matar, cuando vimos eso nos metimos, yo no entendía nada”, declaró la influencer mexicana agredida.

¿Cómo fue la agresión a Mercedes Roa en Francia?

Mercedes Roa, quien participó en Supernova Strikers 2025, explicó que uno de sus amigos pidió un encendedor prestado para prender un cigarro, pero el grupo de hombres a quien se lo solicitó, lo sujetó con fuerza y trataron de intimidarlo para consumir cocaína.

Al negarse, comenzaron los golpes en su contra y las agresiones a otras mujeres que acompañaron a la influencer mexicana.

“Nos defendimos, tratamos de tirarlos, pero nos fuimos del lugar y luego nos persiguieron (...) uno de ellos buscaba algo en su ropa, pero no lo encontró y se trataba de una navaja, según los policías”.

Posteriormente, ella trató de proteger a su amigo para que no lo golpearan más, pero terminaron por ocasionarle diferentes lesiones en el cuerpo, como una herida en la rodilla, la inflamación de un tobillo y dolor intenso en espalda y cuello.

Roa terminó en el piso y los momentos posteriores no los recuerda, sin embargo, se quejó por la falta de empatía ante los trabajadores que se encontraban en la zona porque ninguno los auxilió.

La mexicana acudió a Francia para el evento Universe Fottball, donde participó Zinedine Zidane en un juego de exhibición.

Mercedes Roa se queja de la atención en el hospital tras la agresión en Francia

La policía local los auxilió y solicitó una ambulancia para el traslado de Mercedes Roa y sus acompañantes al hospital, pero una vez ahí no los atendieron.

“Llegó la policía, pero es muy difícil comunicarse con ellos porque me hablaron en francés, solo buscaba meter una demanda para que no hubiera impunidad, nos llevaron al hospital y esperamos una hora en urgencias, estaba vació y aun así no nos atendieron”.

Cuando la influencer de Supernova intentó grabar, la obligaron a salir del lugar a pesar de que ella les explicó lo sucedido durante la agresión.

“Nos agredieron en el hospital también, se rieron de nosotros (...) había otra entrada y pedí ayuda de nuevo, solo una chica nos apoyó, no tenía dinero, ni internet, entonces caminamos y en el hotel me esperaba la policía para dar la declaración, detuvieron a tres de ellos”.