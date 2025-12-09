José Said cuenta qué pasó el día que Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert: ‘Pensé que estaba muerta’

Meses después de que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga llegaron a un acuerdo para que la influencer fuese puesta en libertad, José Manuel Becerril Said, papá de Emma, dio su versión de lo ocurrido el día del ataque contra la modelo.

Actualmente, entre José Said y Marianne Gonzaga existe una disputa por la guardia y custodia de Emma, donde la influencer lo acusa de “querer quitarle a su hija”; incluso, creó una cuenta en Instagram donde sube presuntas pruebas contra el joven.

Ahora, el mismo José Manuel Becerril se posiciona públicamente y no solo asegura que todo lo dicho por Gonzaga es mentira, también revela cómo vivió el ataque de Marianne ‘N’, contra Valentina Gilabert, con la que tiene una relación amorosa.

¿Cómo fue el ataque de Marianne Gonzaga contra Valentina Gilabert?

El pasado 5 de febrero se dio a conocer la detención de Marianne ‘N’, influencer de 17 años que atacó con un cuchillo a la joven Valentina Gilabert tras enterarse de que la modelo tenía una relación con José Said, su expareja.

Durante una conversación con Imagen Televisión, Becerril Said explica que al momento del ataque, llegó a pensar en que novia murió por la forma en que salió la sangre de su cuello, uno de los sitios en que Gonzaga la hirió. Para entonces, él y otras personas dentro del departamento le dieron primeros auxilios a Gilabert.

“Pensé que estaba muerta (…) tapé las heridas de su cuello, ayudé a ponerla en una posición un poco más cómoda; llamé a la ambulancia, a mi mamá, porque me daba miedo que Marianne fuera a mi casa por Emma” explica en la entrevista.

¿Cómo supo que Marianne ‘N’ atacó a Valentina Gilabert?

De acuerdo con el joven, no necesitó indagar mucho para darse cuenta de que la creadora de contenido Marianne Gonzaga fue la autora material de aquel ataque.

“Tenía las manos llenas de sangre, iba descalza y sus huellas (con sangre) estaban marcadas en todo el piso”, explicó la expareja de Marianne Gonzaga, quien recibió de nueva cuenta la custodia de Emma, bebé que tuvo con la influencer de estilo de vida.

Marianne Gonzaga y José Said pelean la custodia de Emma

Después de la vinculación a proceso de Marianne ‘N’, José Said recibió la custodia de su hija, mientras Gonzaga enfrentaba su proceso legal. Cuando la liberaron en octubre, se llevó a su hija de vuelta a Cancún, pero recientemente obtuvo (otra vez) la custodia legal.

En Imagen Televisión mostraron el documento que ampara legalmente a Becerril Said con la custodia de su hija, misma que Marianne no quiere entregar. La familia de José Manuel la señala por aprovecharse de la menor.

“Para ella, Emma es como (decir) ‘Yo gané’. Es ‘de aquí voy a exprimirla y sacar lo más que pueda’”, menciona el joven, quien además declara que lo único que quiere Marianne es monetizar en redes sociales con su hija.

José Said asegura que Marianne Gonzaga maltrataba a su hija

“Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘Del estrés se me cayó del lavabo’, de cómo la usaba como moneda de cambio; para ella es un trofeo, un accesorio”.

De acuerdo con el joven, desde que la influencer estaba embarazada mostró poco cuidado hacia su hija al poner en riesgo su propia salud con prácticas como beber y fumar.

“Fumaba vape durante el embarazo y la lactancia; cuando ella se fue para Cancún, salía todos los fines, tomaba alcohol”, asegura José Said.

Desde que una jueza concedió de nueva cuenta la custodia a la familia de José Said, Marianne Gonzaga inició una ‘campaña’ en redes sociales en donde asegura que el joven tiene nexos con el narcotráfico y uso de armas sin autorización, lo que pondría en peligro a la pequeña.

Marianne Gonzaga responde a José Said

Tras la publicación del video en el que José Said da su versión de lo ocurrido, Marianne Gonzaga compartió unas historias en redes sociales donde asegura que sus publicaciones de los últimos días no son falsas.

“Si las fotos son reales, entonces no hay difamación. La ley en México es muy clara: difamación y calumnia solo existen si dices algo falso. La verdad jamás es difamación, aunque a la otra persona no le guste. Tú no inventaste nada, solo mostraste imágenes de su comportamiento” se lee en una historia de Instagram.