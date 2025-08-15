‘No pensé en las consecuencias’: Marianne Gonzaga, agresora de Valentina Gilabert, tras salir de prisión

Marianne Gonzaga comentó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, su expareja no le permitió ver a su bebé, quien tiene un año. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

A un mes de que Marianne Gonzaga salió de la cárcel, luego de ser sentenciada a 2 años, ocho meses por el delito de lesiones calificadas en el caso de la modelo Valentina Gilabert; la influencer habló por primera vez de lo que ocurrió.

El pasado 5 de febrero, Marianne Gonzaga fue detenida luego de apuñalar en 15 ocasiones a Valentina, provocándole graves heridas en una de sus manos, el tórax y el cuello, incluyendo una que perforó un pulmón.

Seis días después, Marianne fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva mientras se llevaban a cabo las investigaciones del caso de Valentina Gilabert, un proceso que tuvo una duración de 5 meses.

¿Qué dijo Marianne Gonzaga tras salir de prisión?

Marianne Gonzaga, la ‘mommy blogger’, brindó una entrevista para Imagen Televisión en donde aseguró que se encuentra arrepentida de la agresión que cometió en contra de la nieta del actor Mario Casillas.

“Desde mi corazón, o sea, lo siento mucho, mucho, mucho, mucho. Y fue algo que jamás debió de haber pasado”, comentó, aunque optó por no hablar del día del ataque a Valentina Gilabert, explicó que ella se sentía muy decepcionada en ese momento.

En especial, debido a que José Said, el padre de su bebé, aún era su pareja y tenían planes a futuro como familia; sin embargo, el día de los hechos, él estaba en compañía de la modelo.

“Yo quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos (...) Sentí una gran decepción. Tanto por mi expareja, por los planes que teníamos a futuro, por todas las pláticas que tuvimos para arreglar la relación, por tantas promesas”, comentó.

Marianne Gonzaga dijo que en ese momento no pensó en las consecuencias que tendrían sus actos. (Foto: Captura de pantalla)

Valentina Gilabert explicó en una entrevista con la periodista Shanik Berman que en ese momento ella no era pareja de José Said, pues la relación surgió luego de que la influencer y modelo fue internada a causa de las lesiones provocadas por Marianne.

Tras la agresión, la joven afirma que aprendió que no debe ‘perderse ni cambiar su vida por un hombre’, sin embargo, admite que en ese momento no pensó en las consecuencias de sus actos.

“Jamás se va a justificar lo que yo hice y jamás lo voy a minimizar, pero, finalmente yo lo hice sin pensar las consecuencias”, comentó sobre la agresión que llevó a Valentina Gilabert a pasar por 9 cirugías y a pasar días en coma inducido.

¿Cómo fue para Marianne Gonzaga estar en prisión?

Desde el día de su detención, Marianne estaba internada en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, al cual llegó con miedo de ser agredida por las otras jóvenes reclusas.

“Llego muy asustada. Yo la verdad pensaba que era como en las películas, ¿no? De que con el uniforme naranja, la comida en el piso, sin agua caliente. La verdad, yo llegué super asustada de que me iban a pegar llegando, me iban a maltratar”, comentó.

Aunque no dio más detalles, sí dijo que en todo este tiempo no pudo ver a Emma, su bebé de un año, debido a que su expareja no llevaba a la menor de visita, a pesar de estar permitido.

Marianne Gonzaga compartió que tuvo un encuentro con Valentina Gilabert. (Foto: Captura de pantalla)

“Cada semana pedía, rogaba, suplicaba y no pude verla ni una sola vez”, comentó Marianne Gonzaga, quien afirma que cuando su bebé sea mayor, le contará todo lo que sucedió con la modelo Valentina Gilabert.

“Es algo muy importante para mí porque al final se va a enterar y prefiero que se entere por mí (...) es una situación que yo no quiero que ella viva, que jamás pase y yo quiero que aprenda de esta situación”, dijo.

¿Cómo fue el reencuentro de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert?

Marianne Gonzaga comentó que a su salida de prisión tuvo una reunión con Valentina Gilabert en una cafetería, con quien logró platicar por hora y media con el objetivo de ponerle fin a este episodio.

“Me contactó, acepté vernos. Primero estuvimos hablando por mensajes. En persona, la verdad, nos liberamos mucho, como que cerramos como cierto capítulo que tuvimos. A Valentina le deseo todo lo mejor del mundo, que pueda encontrar paz, tranquilidad, que pueda seguir su vida llena de amor”, dijo.

A pesar de todo, la joven admitió que no ha superado lo que sucedió: “todavía es una situación fuerte para mí”, comentó.

Valentina confirmó la salida de prisión de Marianne bajo acuerdo (Fotoarte: El Financiero / Fotos: @vale.gilabert y @marianne_rc en Instagram).

Marianne Gonzaga deberá pasar dos años, ocho meses en libertad asistida, con la cual podrá estar fuera de prisión, pero supervisada por especialistas; además tuvo que brindar una disculpa.

Entre las medidas que se le dictaron, también se encuentra el pago en reparación del daño, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien agregó que en caso de no acatar los términos, se le podría revocar la libertad.