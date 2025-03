Caso Valentina Gilabert: Vinculan a proceso a dos presuntos implicados en ataque de Marianne ‘N’

A inicios de febrero se dio a conocer el caso de Marianne ‘N’, influencer de 17 años que presuntamente atacó con un arma blanca a la modelo Valentina Gilabert, de su misma edad. La investigación avanza, y hay nuevas actualizaciones.

Este jueves se dio a conocer la detención de dos personas presuntamente involucradas en el ataque a Valentina Gilabert. Y aunque no se especificó cuál es su responsabilidad en el delito, lo cierto es que ya existen dos vinculados a proceso.

Los abogados de la familia Gilabert así como Ernesto, papá de la joven modelo, hablaron sobre los avances en la investigación que ellos consideran como favorables.

Caso Marianne ‘N’ y Valentina Gilabert: Cumplimentan órdenes de aprehensión

A las afueras del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), los abogados de Valentina Gilabert, Airton Marín y Fernando Pineda, señalaron qué ha ocurrido después de que la autoridad ordenó girar varias órdenes de aprehensión el pasado sábado.

Valentina Gilabert recibió el 18 de febrero su alta médica. (Foto: Instagram @vale.gilabert)

Primer implicado: Mayor de edad vinculado a proceso

El mismo sábado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo para ejecutar diversas órdenes de aprehensión, se detuvo a un hombre mayor de edad y ese mismo día realizaron una audiencia para definir su situación jurídica.

“Se llevó a cabo, en primer término, la audiencia de un mayor de edad el sábado, donde su defensa decidió definir su situación jurídica en ese momento. En ese sentido, se le vinculó a proceso y fijó prisión preventiva justificada; actualmente se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente”, explicaron.

Segunda implicada: Menor de edad con auto de vinculación a proceso

Además del joven mayor de edad (de quien los abogados se reservaron su nombre) también se detuvo a una menor presuntamente implicada, aunque con ella el proceso fue más ‘tardío’.

“La defensa de la adolescente en conflicto con la ley solicitó la duplicidad del término constitucional”, explicó Marín. Esto fue lo mismo que hizo en su momento ‘Fofo’ Márquez en sus primeras audiencias.

Sin embargo, también vincularon a proceso a la menor, aunque ella todavía no es trasladada a algún penal; la investigación continúa.

“Nos presentamos a la continuación de esta audiencia donde se dictó una auto de vinculación a proceso, se fijó de igual manera una medida cautelar consistente en un internamiento preventivo y se fijó un plazo de 60 días para la investigación complementaria”, mencionaron.

Valentina Gilabert tuvo que ser sometida a diversas cirugías debido a que sufrió daños en el pulmón, tórax y en una de sus manos. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuál sería la responsabilidad de las personas vinculadas a proceso en el ataque a Valentina Gilabert?

Tanto la menor como el mayor de edad están vinculados a proceso por su probable participación en el ataque contra Valentina Gilabert, atacada presuntamente por la influencer Marianne Gonzaga.

De acuerdo con los abogados, se les imputa por el delito de “lesiones agravadas con la finalidad de que pierda la vida una persona”.

Esto después de una investigación que se realizó alejada de los reflectores y el ojo público, precisamente para no entorpecer el proceso y las pruebas se obtuvieran de la forma menos ‘contaminada’ o manipulada posible.

“Se llevaron a cabo diversos actos de investigación y diligencias de donde se pudo arrojar y concluir que dos de las personas que estaban eh ese día tienen un grado de participación hasta el momento (…) cierta complicidad”, aseguraron los abogados de Valentina, quien salió del hospital a mediados de febrero.

No obstante, ellos como defensa de la parte acusadora no pueden incurrir en algún juicio sobre el grado de participación de los vinculados a proceso porque existe una investigación complementaria activa.

Marianne 'N' agredió a Valentina Gilbert con un arma punzocortante. (Foto: Especial)

¿Cuál es el estado de salud de Valentina Gilabert?

Sobre la salud de Valentina Gilabert, su papá aseguró que la joven modelo e influencer ya está consciente y en proceso de recuperación, tomando terapia tanto física como psicológica.

“Estamos tratando de dividirnos y apoyar a Valentina, no dejarla sola nunca, entonces entre los dos (papá y hermana) estamos tratando de mantener su salud. Está tomando terapia (…) va a ser algo difícil no solamente para Valentina, también para su hermana, para nosotros creo que no es fácil ningún papá o ningún hermano llevar a este proceso”, asegura Ernesto Gilabert.