Juan Pablo Velasco lleva 11 días internado: ¿Por qué hospitalizaron al actor infantil de ‘El Maleficio’?

Juan Pablo Velasco es un actor infantil de telenovelas mexicanas que fue hospitalizado por una infección por bacteria y se mantiene bajo supervisión médica desde hace más de una semana.

Él compartió un video en su cuenta de Instagram donde reveló que lleva 11 días internado para lograr una recuperación óptima tras la intervención quirúrgica.

Juan Pablo aparece en programas de entretenimiento como la nueva versión de El Maleficio y en Papás por conveniencia, telenovela protagonizada por José Ron.

Juan Pablo Velasco publicó un video desde el hospital. (Foto: Instagram @juan_pablovelasco)

¿Por qué hospitalizaron a Juan Pablo Velasco?

Juan Pablo Velasco presentó una infección bacteriana en la cadera y fue hospitalizado de emergencia para evaluar su estado de salud.

Los médicos le informaron que debía ser sometido a una operación, pero el actor de la película No dejes a los niños solos no reveló detalles acerca del objetivo de la intervención quirúrgica.

Él compartió un mensaje en una historia temporal de Instagram donde contó que lleva 11 días internado porque el tratamiento médico debe ser aplicado dentro de las instalaciones del hospital.

“Hola, pues como han leído llevo 11 días hospitalizado por una bacteria en la cadera, me operaron y el tratamiento debe ser en el hospital, no me han dado de alta, pero dicen que pronto salgo”.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que enviaron compañeros de las telenovelas mexicanas donde trabaja y de amigos suyos.

“Quiero dar muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo, también quiero agradecer que estén al pendiente de mí y verán que pronto estaré al 100 por ciento para empezar otros proyectos”.

Juan Pablo Velasco aparece en la telenovela 'Papás por conveniencia'. (Foto: Instagram @juan_pablovelasco)

¿Quién es el actor infantil Juan Pablo Velasco?

Juan Pablo Velasco nació en agosto de 2013 (actualmente tiene 11 años) en la Ciudad de México.

El primer proyecto actoral en el que apareció fue en el cortometraje La piñata de Marcel, donde fue el protagonista, de acuerdo con información de IMDB.

Tiene una aparición en El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga y Marlene Favela. También en la serie Un Buen Divorcio, exclusiva de la plataforma Vix.

Su papel más conocido es el de Emiliano Guevara, hijo del personaje de José Ron en la telenovela mexicana Papás por conveniencia.

En 2025 dio el salto a las producciones cinematográficas tras aparecer en la película No dejes a los niños solos, donde interpreta a Matías Camacho.

El filme del director Emilio Portes pertenece al género de horror psicológico y la trama es la siguiente de acuerdo con la sinopsis oficial:

“Cata pierde a su marido y es obligada a dejar a sus hijos por una noche. Con la casa para ellos solos, Mati y Emi conviven entre ellos sin saber que algo les hará creer, a cada quien por separado, que su hermano lo quiere matar para volverse el hijo único“.