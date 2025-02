Hospitalizan a Lalo ‘El Mimo’, actor de ‘Clase 406’, tras accidente: ¿Cuál es su estado de salud?

El actor mexicano Eduardo de la Peña, mejor conocido como Lalo ‘El Mimo’, quien llegó a trabajar junto a Humberto Yáñez en Clase 406, fue internado en el hospital, luego de que sufrió un fuerte accidente.

Esta situación fue compartida por la actriz y conductora de televisión Maricarmen de la Peña, quien es hija del Lalo ‘El Mimo’, en redes sociales, en donde explicó que el protagonista de la novela mexicana Abrázame muy fuerte deberá ser sometido a una cirugía.

¿Qué le pasó al actor Lalo ‘El Mimo’?

Eduardo de la Peña, quien actualmente tiene 88 años, tuvo un accidente en su hogar, según informó la periodista Angélica Palacios en un video que compartió la hija del actor.

En este explicó que Lalo ‘El Mimo’ se resbaló en el baño, lo que le provocó una factura de cadera, por lo que tuvo que ser llevado al hospital para que recibiera atención médica.

“El señor Lalo ‘El Mimo’ tuvo un accidente en su propia casa. Se cayó en el baño y se fracturó la cadera. Va a tener que ser intervenido”, explicó en el video compartido por Maricarmen de la Peña.

Lalo 'El Mimo' tuvo una fractura de cadera. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Angélica Palacios también explicó que la cirugía del actor está programada para que se realice este viernes, hasta ahora se desconoce cómo sigue el actor tras el accidente, ya que Maricarmen no ha compartido más detalles.

Pues, luego de publicar el video de Angélica Palacios, solo escribió: “Familia, mi amado padre Lalo ‘El Mimo’ está hospitalizado por una fractura de cadera, mañana será intervenido”, comentó sin hablar más sobre la situación.

En su mensaje, hija del famoso, únicamente dio las gracias a todas las personas que le enviaron buenos deseos para que su padre tenga una pronta recuperación, entre los que se encuentra el actor Adrián Uribe.

Lalo 'El Mimo' se cayó en el baño de su casa. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Mayo Clinic explica que las fracturas de cadera generalmente se deben de atender de manera inmediata con cirugía, tras esta, se debe hacer rehabilitación y tomar medicamentos para aliviar el dolor y prevenir el desarrollo de coágulos e infecciones.

¿Por qué Lalo ‘El Mimo’ se retiró del teatro?

El accidente del actor sucede poco después de que Lalo ‘El Mimo’ anunció que se retiraría de la actuación en el teatro, en donde cosechó una larga trayectoria, debido a los problemas de salud relacionados con la edad.

“Como ya no puedo caminar, ya estoy muy viejito, entonces tengo que adaptarme a lo que me falte de vida. No puedo trabajar en teatro, pero ni modo, aquí estoy presente con los jóvenes que empiezan”, dijo a inicios de enero en una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

En la conversación, el actor de Más vale pájaro en mano, también indicó que no está dispuesto a tomar papeles que se adapten a sus necesidades, como lo llegó a hacer Silvia Pinal en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, en la que apareció en silla de ruedas.

Maricarmen de la Peña y Lalo El Mimo durante la presentación de la serie “Archivo Muerto”. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“No, ya no puedo, las piernas ya no me sostienen, ya tengo 88 años, vamos para los 90, entonces ya no, además ya tengo muchos años de trabajar”, compartió sobre su retiro de las puestas en escena.

Él no es el único actor que ha anunciado su retiro a causa de problemas de salud, ya que en noviembre del 2024, Jorge Ortiz de Pinedo reveló que dejaría los escenarios por sus problemas de salud, debido a que padece EPOC.