‘Pronto tendrán que hacer realmente el cónclave’: Actor de la película nominada al Oscar habla de salud del Papa

El director y actor italiano Sergio Castellitto consideró que la película nominada al Oscar Cónclave tomará un nuevo sentido ahora que la salud del Papa Francisco se encuentra gravemente mermada.

Conclave ganó esta noche el máximo premio de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards 2025), mientras que en los Globos de Oro 2025 se llevó el galardón de mejor guion.

Además, esta es una de las películas más nominadas de los premios Oscar, que se celebran el próximo 2 de marzo, al aspirar a ocho de ellos, entre ellos mejor película y mejor actor para Ralph Fiennes.

Sergio Castellitto y Vincenzo Failla en 'Cónclave' (2024). (Foto: IMDb).

Sergio Castellitto comenta salud del Papa Francisco

“Este es un momento dramático para nosotros, para todo el mundo en Italia es muy fuerte y estoy rezando (...) Pero creo que hace interesante (a la película) porque hablamos del cónclave y probablemente pronto tendrán que hacer realmente el cónclave”, aseguró a EFE​ Castellitto en su paso por la alfombra roja de los SAG Awards.

El Papa fue hospitalizado el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral y el parte médico de este domingo arrojó que el líder de la Iglesia católica continúa en estado crítico.

La película de Edward Berger sigue a los cardenales de la Iglesia católica, quienes se ven obligados a elegir al nuevo papa tras la muerte del santo padre en una junta privada conocida como cónclave.

Ralph Fiennes en 'Cónclave' (Foto: IMDb).

Castellitto da vida a Tedesco, un ambicioso cardenal italiano conservador que cuenta con grandes posibilidades de tomar el codiciado puesto.

“​Como soy italiano y vivo en Roma, ​​tenía una relación con la Iglesia ​católica más ​cercana que otros​ actores y creo que te puedes imaginar que este personaje se podía contar con audacia​, y lo hice muy a la italiana​”, aseveró.

​El director de Venuto al mondo también adelantó que está escribiendo a su próxima película junto a su esposa y usual colaboradora, Margaret Mazzantini.

¿Dónde ver la película ‘Cónclave’, película nominada a los Oscar?

La cinta que compite con la controversial Emilia Pérez está actualmente en los cines de México y en renta en la plataforma de Mubi.

El papel protagónico en Cónclave le valió a Ralph Fiennes su nominación al Oscar de actor principal; Isabella Rossellini compite por el premio a mejor actriz de reparto; Edward Berger por mejor dirección; la cinta también está en las nominacones de las categorías de edición, banda sonora, diseño de producción y adaptación de guion.

Por el Oscar a mejor película, los rivales de Cónclave son: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked

Este es el reparto completo: