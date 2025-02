Michaela, hija de Daniel Bisogno, llevó regalos al conductor cuando estuvo hospitalizado: ‘Le encantaba’

Michaela, hija de Daniel Bisogno, visitaba a su papá en el hospital luego del trasplante de hígado que recibió en septiembre de 2024, y la niña llevaba “regalitos” al conductor de Ventaneando.

La mamá de la hija de Daniel Bisogno es Cristina Riva Palacio, la niña nació el 26 de febrero de 2018 y es la única descendiente de ‘El Muñe’.

‘Dani’ murió el pasado 20 de febrero luego de estar internado por diferentes problemas de salud relacionados con el trasplante que recibió.

Michaela, hija de Bisogno, estuvo presente en la despedida del conductor de 'Ventaneando'. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Michaela visitó a Daniel Bisogno en el hospital

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado para revisiones de rutina y posteriormente porque contrajo una bacteria resistente a los antibióticos.

El conductor de Ventaneando recibió la visita de su hija Michaela quien le llevaba “paletas” a su papá para “subirle el ánimo”.

“Le llevábamos de una manera un poco clandestina unas paletas heladas que les encantan a los dos (sin especificar cuáles) Tenían ahí su momento de complicidad porque yo decía que no le podíamos llevar nada y se lo mencioné a él (a Daniel), pero Michaela me decía que su papá quería su paleta y que ‘¿cómo le iba a decir no?‘ Y yo bueno, no le daba más", reveló Riva Palacio para Pati Chapoy.

“Así él estuviera débil, triste, luchando, porque luchó hasta el último segundo, los doctores impresionados. Le ponían un audio de Michaela y sonreía. Una sonrisa que no hay otra como esa. Le ponían su audio diario o cuando la veía llegar".

Daniel Bisogno y su hija Michaela Michaela es la única hija de Daniel Bisogno. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Instagram @bisognodaniel)

‘El Muñe’ se despidió de su hija antes de ser hospitalizado en 2023, momento en que le dijo que lo convirtió en una “persona muy feliz”.

"Tuve el tiempo de decirle: Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar. Quiero que seas feliz, quiero que siempre rías, quiero que estés contenta“, contó para Chapoy en 2023.

Hija de Daniel Bisogno se despide del conductor de ‘Ventaneando’

Michaela, única hija de Daniel Bisogno, estuvo presente en el homenaje tras el fallecimiento del conductor, lugar donde dedicó unas palabras:

"Muchas gracias, papi, por haber estado aquí conmigo. Te extraño mucho. Yo te voy a cuidar todo, pero siempre y cuando me dejes todo. También el camerino, el teatro y Ventaneando. Muchas gracias, papi, te quiero mucho".

Sin embargo, Cristina Riva Palacio aseguró que la niña ya no quería que su papá sufriera por sus problemas de salud: “Fue muy bonito cuando le dije a Michaela; obviamente lloró, muchísimo, muchísimo. Lloramos mucho, o sea, está muy muy triste, pero también sabía que su papi ya estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera”

Cristina Riva Palacio y Daniel Bisogno son los papás de Michaela. (Foto:Instagram @crisrpb88) (Instagram @crisrpb88)

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero por complicaciones generadas por la operación de trasplante de hígado a la que se sometió en septiembre de 2024.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca quisimos dar, nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado Ventaneando está de luto. Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre”, informó Ventaneando.