Daniel Bisogno aseguró futuro de su hija Michaela: ‘Jamás encontrarás quién te ame tanto como yo’

Daniel Bisogno murió a los 51 años este jueves, así lo informó Pati Chapoy con un comunicado, pero el conductor de Ventaneando dejó su testamento en orden donde aparece su hija Micaela.

El actor de teatro estaba en terapia intensiva a consecuencia de problemas de salud derivados del trasplante de hígado que recibió el pasado septiembre de 2024.

Pero las enfermedades y padecimientos de Daniel Bisogno empezaron desde 2023, cuando fue internado por varices en el esófago y desde ese momento comenzó con un deterioro en su salud, por ello contó que puso “en regla” sus documentos para asegurar a su hija Micaela y a su familia.

Daniel Bisogno era presentador de 'Ventaneando'. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

¿Qué herencia dejó Daniel Bisogno a su hija Micaela?

Daniel Bisogno murió a los 51 años, pero hace dos años platicó con Pati Chapoy donde reveló que dejó herencia a su hija Micaela, de 8 años, y en el documento incluyó un seguro académico para que la menor de edad pueda terminar sus estudios:

“Tiene un seguro que si yo llegara a faltar, o su mamá, está cubierta su escuela, hasta que la termine, o sea hasta la universidad”.

Bisogno dejó un testamento donde incluyó ahorros económicos y dinero que juntó durante sus años de trabajo como presentador de Ventaneando y actor de teatro.

“Básicamente, lo poco o mucho que he logrado, es única y exclusivamente para ella (su hija Michaela) y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder (su fallecimiento), pero no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija, es mi número uno, mi hija es mi motivo para seguir”, sin embargo, se debe mencionar que la mamá de Bisogno murió en 2024.

Él reveló que no iba a permitir que a Michaela le faltara algo en su vida y por ello iba a luchar para que “estuviera bien”

Daniel Bisogno murió a los 51 años. (Foto: Especial)

Daniel Bisogno se despidió de Michaela antes de entrar al hospital

Daniel Bisogno se despidió de su hija Michaela antes de ser hospitalizado en 2023, contó a su amiga Pati Chapoy.

‘El Muñe’ pensó en su hija antes de ingresar a la clínica, especialmente porque tuvo miedo de no salir de su emergencia médica y no volverla a ver: “Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa en lo primero que pensé fue en Michaela”.

Sin embargo, pudo dedicarle unas palabras antes de ser internado y le aseguró que “nadie la iba a amar” más que él: “Tuve el tiempo de decirle: Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo al llegar. Quiero que seas feliz, quiero que siempre rías, quiero que estés contenta”

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno visitó el hospital en diferentes ocasiones desde que recibió el trasplante de hígado porque presentó secuelas.

Ventaneando informó este jueves que ‘El Muñe’ murió a los 51 años a consecuencia de problemas derivados de la operación para trasplantar el órgano hepático.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca quisimos dar, nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”.