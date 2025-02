Adiós, ‘Muñeco’: Muere Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’, a los 51 años

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado por complicaciones en su salud luego de recibir un trasplante de hígado, pero este jueves se informó su fallecimiento.

Daniel Bisogno recibió hemodiálisis después de haber enfrentado un 2023 complicado por los múltiples problemas de salud, se dio a conocer la noticia de que, uno de los conductores más importantes de Ventaneando, falleció a los 51 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de redes sociales de Ventaneando, programa en el que trabajó por más de 20 años a lado de figuras como Pedro Sola y Paty Chapoy.

Estas fueron las últimas noticias de la salud de Daniel Bisogno

El actor de teatro, cuya carrera comenzó en la locución de radio, acudió al hospital para realizarse unos chequeos de rutina por las várices en el esófago que le detectaron en mayo de 2023.

Daniel Bisogno trabajó más de dos décadas en la industria de la televisión. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

No obstante, Pati Chapoy reveló el pasado 12 de febrero que Daniel Bisogno continuaba en el hospital ya que se encontraba en tratamiento de una infección pulmonar, lo cual le causó complicaciones de salud:

“Está muy bien atendido afortunadamente, sigue internado... está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene, totalmente fuera de peligro”, dijo en una entrevista con el periodista Eden Dorantes.

Sin embargo, una semana después confirmaron que se encontraba intubado en terapia intensiva por la afección que no le permitía respirar correctamente por sí mismo.

“Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde se encuentra internado Daniel Bisogno, y la parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene 5 días en terapia intensiva, está intubado”, explicó la conductora en Ventaneando este 20 de febrero.

El conductor Daniel Bisogno vivió varias complicaciones de salud en el último año. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

¿Qué enfermedades padeció Daniel Bisogno en 2023?

La salud del conductor Daniel Bisogno fue tema de conversación en más de una ocasión durante el último año ya que enfrentó situaciones complicadas, intervenciones quirúrgicas y más.

Várices en el esófago

En mayo pasado, el comunicador fue operado de emergencia debido a que se le reventaron unas várices en el esófago, lo que provocó que fuera internado de emergencia en un hospital. “Lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, comentó Pati Chapoy.

Tras un par de días en observación, Bisogno pasó de terapia intensiva a intermedia para continuar con los análisis y estudios.

Una vez que el ‘Muñe’ regresó a trabajar, reveló a sus colegas y público los antecedentes de sus complicaciones hepáticas.

Daniel Bisogno El conductor Daniel Bisogno fue hospitalizado en mayo de 2023 por várices en el esófago. (Foto: Especial)

Falso diagnóstico de VIH

Con el objetivo de descartar otras complicaciones, los médicos le recomendaron hacerse una prueba de VIH, cuyo primer resultado dio un falso positivo.

“Me la hice en ese momento (la prueba) y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía ‘para nosotros eso es positivo’. En ese momento me solté a llorar (…) le habló al doctor y me dice: ‘¿En qué momento te dije que te fueras hacer la prueba ahí? Esas pruebas son de ínfima categoría’, me dijo ‘ven mañana y te haces la prueba aquí’”, narró el comunicador.

Posteriormente, Bisogno fue al centro médico para realizarse la prueba y, tras un fin de semana de incertidumbre llegó el resultado: “No tenía nada, nada absolutamente”.

Daniel Bisogno creyó por un momento que tenía VIH. (Instagram / @bisognodaniel)

¿Daniel Bisogno sufrió un choque séptico? Le retiraron la vesícula

Cinco meses después de la primera intervención quirúrgica, a mediados de octubre, volvió a terapia intensiva, ahora porque tuvieron que retirarle la vesícula.

En ese momento, incluso empezaron a circular rumores de su supuesta muerte, mismos que aclaró a través de sus redes sociales, pues se rumoraba que habría sufrido un choque séptico.

“Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas”, señaló en X.

Posteriormente, en una entrevista que ofreció a Pati Chapoy, aseguró que estaría acudiendo constantemente al hospital para realizarse chequeos y así descartar cualquier otra complicación de salud.