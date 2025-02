Viola se despide de su hermana de Paquita la del Barrio: ‘Me dejaste sola, te fuiste tranquila’

Paquita la del Barrio murió a los 77 años y pasó la última etapa de su vida con su hermana Viola, con quien cantó a dueto en su juventud y tuvo una conflictiva relación que al final logró reconciliar.

Horas después del fallecimiento de Paquita la del Barrio en su casa en Veracruz, la cantante Viola Dorantes le dedicó un mensaje en Facebook, donde contó cómo fueron los últimos momentos de la intérprete del exitoso tema ‘Rata de dos patas’:

“Hermana te amo, todo el año pasado y este nos pasamos juntas, sé que te fuiste tranquila, ayer comimos bien, estábamos platicando y hasta jugamos en el celular, te fuiste a dormir tranquila y así te fuiste, ya estás con mamá y hermanos, me dejaste sola hermana, te amo, besos hasta el cielo”.

Viola compartió una fotografía para despedir a Paquita la del Barrio. (Foto: Facebook / Viola Dorantes).

¿Cómo era la relación de Paquita la del Barrio y Viola?

Francisca Viveros, originaria de Veracruz, se fue a la Ciudad de México en la década de los 70, donde probó suerte en la música con Viola: conformaron un dueto llamado Las Golondrinas y cantaban en restaurantes como La Fogata Norteña.

Sin embargo, en ese entonces Viola recibió una propuesta para irse de gira como solista y Paquita, quien se consideraba muy penosa, se alejó de la música por un tiempo: “Se fue, me dejó sola, sentí feo, no te voy a decir que no”, explicó al programa Suelta la sopa en 2017.

Paquita la del Barrio tuvo problemas de salud que le dificultaban caminar. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

Ambas tuvieron más conflictos familiares, incluso Viola la acusó de ‘ponerle el pie’ a su carrera: “Paquita siempre me ha tenido envidia, cuando cantábamos juntas la gente siempre decía que yo lo hacía mejor; aparte yo estoy más delgada. Nunca le hablaré a mi hermana porque ella es muy envidiosa”, dijo a La Oreja en 2008 (citado por People).

Tras el fallecimiento de uno de sus hermanos, Paquita se reconcilió con Viola en 2015: “Llegó mi hermana a Xalapa y la invité, me acompañó, hacía años que no cantábamos, yo no necesito hablar mucho, ella sabe que tiene mi apoyo y la quiero, ni siquiera tocamos el punto, lo que pasó, voló, fueron cosas”.

En 2019, ambas estuvieron en Ventaneando: “Sí estuvimos enojadas, pero ya es pasado, ahora vamos a vivir el presente, la verdad no hay que acordarse”, dijo Viola.

Paquita la del Barrio comenzó su carrera como cantante en restaurantes. (Foto: Canal Once).

Ambas compartieron el escenario el pasado septiembre, en un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz, en Querétaro.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Francisco Torres, mánager de Paquita la del Barrio, relató este 17 de febrero a Sale el sol que todo fue muy inesperado: pese a que ella le dijo hace unos días que ya no podía caminar, también estaba lista para un concierto en el Auditorio Nacional.

"Nos hablaron a eso en la 8 de la mañana para decirnos que no despertaba, que la veían un poquito pálida y fue que les dijimos que le hablaran a la ambulancia, les dijeron ‘no, nada más que hacer’“, explicó ‘Paquito’ Torres, quien más tarde mencionó en el programa Hoy la causa de muerte: un infarto fulminante mientras dormía.

Francisca Viveros Barradas, quien se hizo famosa en el restaurante Casa Paquita, tuvo un funeral privado en Parque Memorial Bosques del Recuerdo, en Xalapa (Veracruz), solo con familiares y amigos cercanos.