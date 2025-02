¿Qué le pasó a Paquita la del Barrio? ‘Nos dijeron que no despertaba y estaba pálida’

‘Paquita la del Barrio’ murió a los 77 años en su casa en Veracruz, tras varios problemas de salud que le dificultaban caminar y la entristecían, pero que no la arrancaron de los escenarios que tanto amó, donde se presentaba incluso en silla de ruedas.

“Hoy con gran tristeza nos despedimos de Paquita la del Barrio, ícono de la música mexicana que con su voz y letras llenas de sentimiento marcó generaciones. Su legado perdurará siempre en cada canción que interpretó con el corazón. Descansa en paz, Paquita, siempre serás recordada y querida”, anunciaron en un comunicado en su Instagram.

Francisco Torres, representante de Francisca Viveros Barradas, explicó que su fallecimiento lo tomó por sorpresa porque en días pasados habló con ella y estaba preparándose para un concierto en el Auditorio Nacional: “Hablamos, ya se venían para México, estaba lista... La última presentación que tuvimos fue en Querétaro... no sabíamos que iba a ser la última. Yo tenía mucha ilusión de volver al Auditorio en marzo y que ella sintiera nuevamente ese calor del público, el aplauso para arrancar este año y desgraciadamente esto ya no pasó”.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años. (Nación321/Cuartoscuro)

En conversación con Sale el sol, esta mañana ‘Paquito’ contó cómo fueron sus últimos días y agregó que no solía hablar de temas como la muerte:

“Ella es una mujer que no le gustaba hablar nunca de la muerte, nunca le gustaba hablar de la muerte... incluso cuando en camerino tenía una distinción de ponerme flor, ella decía, ‘No, me pongan flores que siento que me voy a morir’”.

Paquita, la del Barrio murió en Veracruz. (Foto: @paquitaoficialb).

¿De qué murió Paquita la del barrio? Esto dice su representante

Paquita la del Barrio enfrentó constantes problemas de salud en los últimos años y la hacían cambiar la programación de sus conciertos, como la ciática, una úlcera gástrica, trombosis pulmonar y neumonía.

Sin embargo, ‘Paquito’ explicó a Sale el Sol que los últimos meses la cantante estuvo en compañía de su hermana Viola Viveros y no habían visto nada extraño en la cantante hasta este 17 de febrero:

“Médicamente (de qué murió) no se los pudiera decir. Nos hablaron a eso en la 8 de la mañana para decirnos que no despertaba, que la veían un poquito pálida y fue que les dijimos que le hablaran a la ambulancia, les dijeron ‘no, nada más que hacer’“.

Paquita la del Barrio estaba planeando más conciertos, pese a sus problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro.com).

Aunque más tarde, ‘Paquito’agregó en el programa Hoy que todo fue muy repentino y la causa de muerte fue un infarto fulminante mientras dormía; además, mencionó que les gustaría hacer un funeral privado, incinerarla y llevar sus cenizas a Casa Paquita, donde siempre soñó con volver.

En enero, el mánager de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ contó en otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante que las dificultades para caminar afectaban su salud emocional: "Se deprime mucho, especialmente está deprimida porque le cuesta mucho caminar por el dolor de la ciática, también tiene problemas para sostenerse de pie. Acude a rehabilitación porque desgraciadamente el tiempo no perdona".

Esta mañana Paquito comentó que el sábado ella le llamó por teléfono “un tanto desesperada” para decirle “no puedo caminar, no puedo caminar más”: “Yo dije, ‘échele ganas, usted puede... la gente la quiere, la gente la quiere ir a ver, no importa que esté sentada”.