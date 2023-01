Paquita la del Barrio manda mensaje de apoyo a Shakira ‘No te me achicopales, mija’

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia”, dice en un video la cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como ‘Paquita la del Barrio’, quien publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a la colombiana que en días pasado estrenó el tema ‘BZRP Music Sessions #53′.

La colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap sigue sumando millones de reproducciones en las plataformas musicales, tan solo en su primer día de estreno logró 14.4 millones de reproducciones en Spotify y más de 74 millones de reproducciones en YouTube, las cuales siguen aumentando.

El éxito sigue ‘salpique’ y ‘salpique’ a todo tipo de celebridades, desde Casio, Rolex, Ferrari, Renault Twingo, Gerard Piqué reaccionó anunciando acuerdos con las marcas mencionadas en la canción y conduciendo el automóvil al que refiere Shakira.

Ha sido tema de conversación con todo el mundo, como Eugenio Derbez, Belinda, Danna Paola y a la lista se suma Paquita.

El tema de Shakira, descrito por ella misma como una “catarsis” contiene frases como “yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”, además de una breve mención a una problemática que enfrenta con Hacienda en España: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Después de su publicación, los memes no tardaron en llegar, algunos compararon a Shakira con Paquita, cantautora de temas como ‘Rata de dos patas’ y ‘Tres veces te engañé', quien decidió grabar un video con dedicatoria a la colombiana.

Memes sobre el tema 'Shakira estrena sesión con Bizarrap' mencionaron la similitud de la letra con canciones de Paquita.

Paquita la del Barrio apoya a Shakira

En Instagram, la mexicana publicó un video desde Veracruz para “mi querida mija Shakira”, donde explica que le nació “del alma” decirle unas palabras y espera verla en persona.

“Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”.

La cantante de 75 años agregó que en su vida ella también ha vivido diversos conflictos personales, pero ha encontrado en la música un consuelo:

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a ese mundo, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Tienes por quién vivir, igual que yo, lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Tú échale ganas mija”.

También agregó que espera verla pronto le ofreció su apoyo: “si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes, estamos a la orden, que dios te bendiga”.

Antes de finalizar el video, le cantó un pedacito de una canción que acaba de grabar, “espero que te sirva de algo”:

“Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones, ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde, ahí te dejo este par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que hinques a tu madre”.