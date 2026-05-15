‘Cerrarán la llave’ del Cutzamala a CDMX y Edomex: ¿A partir de cuándo reducirá el suministro de agua?

Peraza Camacho resaltó que actualmente el envío de agua a la capital y al Edomex es de 16 metros cúbicos por segundo. (Foto: Cuartoscuro)

El nivel de agua que envían del Sistema Cutzamala a la Ciudad de México y al Estado de México se verá afectado en los próximos días, según informaron autoridades.

La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho, explicó que el suministro actual es de 16 metros cúbicos por segundo, sin embargo, esa cifra se tendrá que reducir.

Durante el arranque del Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026 por el inicio de la temporada de lluvias en el Valle de México, la funcionaria destacó los niveles actuales del Sistema Cutzamala.

“Seguimos con el séptimo almacenamiento más grande que hay, es de 545 millones de metros cúbicos, pero quiero comentar que vamos a disminuir el gasto para el Edomex y la Ciudad de México”, dijo ante medios de comunicación.

¿A partir de cuánto se reducirá el suministro de agua a la CDMX y Edomex?

Peraza Camacho resaltó que actualmente el envío de agua a la capital y al Edomex es de 16 metros cúbicos por segundo, pero que habrá algunos ajustes.

“A partir del 17 de mayo se baja” el gasto de agua para esas dos entidades. “Tenemos que cuidar el almacenamiento”, agregó.

Destacó que en caso de que se requiera agregar durante el Mundial 2026, se subirá de nuevo los niveles de agua que se envían a la Ciudad de México.

En marzo pasado, la directora general del OCAVM mencionó que el volumen disminuiría al menos en un metro cúbico a finales de junio, en línea con los ajustes definidos de manera conjunta entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México (EMX).

Sin embargo, este viernes 15 de mayo confirmó que la reducción se haría el domingo 17 de mayo.

¿En cuánto están los niveles del Cutzamala?

De acuerdo con cifras del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, el nivel del Sistema Cutzamala se encuenta en 69.79 por ciento, es decir, contiene 546 millones 146 mil metro cúbicos de agua.

El Sistema Cutzamala abastece de agua potable a la zona metropolitana de la Ciudad de México; además fortalece los caudales de los municipios de Toluca, Lerma y Ocoyoacac.

Arranca programa para prevenir inundaciones

Las autoridades federales y estatales dieron comienzo al Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026 en el municipio de Nezahualcóyoth y Ecatepec.

El alcalde de Neza, Adolfo Cerqueda, explicó que se trata de una estrategia, que estará basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias durante la temporada de lluvias, y donde realizaremos acciones preventivas, monitoreo permanente, limpieza de drenajes y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Detalló que el programa contempla acciones históricas para atender los retos hidráulicos en la zona oriente del Estado de México, como la construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, una mega obra que permitirá el desalojo de agua y reducir riesgo de inundación.