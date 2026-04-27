Temporada de lluvias 2026: ¿Cuáles serán los meses más ‘secos’ para el sistema Cutzamala?

Conagua advirtió sobre posibles meses de sequía que tendrían un impacto en los niveles del sistema Cutzamala.

¿La temporada de lluvias 2026 no le ‘echará la mano’ al sistema Cutzamala? La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que habrá meses de sequía.

“En julio, agosto y septiembre habrá una disminución en las lluvias para el sistema Cutzamala”, advirtió el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, en conferencia de prensa.

El inicio de la temporada de lluvias será a partir del 15 de mayo y durante junio para los estados del centro del país.

Sin embargo, se espera que las precipitaciones regresen a su condición normal y por arriba del promedio a partir de octubre.

¿Cómo va el nivel de agua del sistema Cutzamala?

El reporte más reciente del nivel del sistema Cutzamala se dio a conocer a principios de marzo y mostró que la temporada de lluvias anterior, ayudó.

En ese entonces, se registró un almacenamiento de 639 millones 166 mil metros cúbicos de agua, lo que equivale a 81.6 por ciento de su capacidad total.

Se trata de una recuperación considerable con respecto a marzo de 2025 cuando el sistema de presas acumulaba 464 millones 874 mil metros cúbicos, es decir, 59.4 por ciento.

De acuerdo con las gráficas que mostró Conagua en conferencia de prensa este lunes, la posible disminución en las lluvias se deberá a la temporada de canícula y serán los meses más secos para el sistema.

¿Qué sabemos de la temporada de lluvias 2026?

Junio será uno de los meses con más precipitaciones como parte del inicio de la temporada de lluvias.

Después llegará el monzón mexicano que beneficiará a estados del noroeste en junio, pero su actividad se reducirá en julio y volverá a intensificarse en septiembre y octubre.

La transición hacia el sistema de El Niño también marcará el inicio de la temporada de lluvias, con un 61 por ciento de posibilidad de desarrollo durante el trimestre mayo, junio y julio.

De acuerdo con los modelos meteorológicos habrá una intensificación hacia el pico de la temporada y un 25 por ciento de probabilidad de alcanzar un evento de El Niño ‘muy fuerte’ a finales del año.

En cuanto a la temporada de huracanes, será más activa de lo normal en el océano Pacífico, por arriba del promedio, y menos activa en el océano Atlántico.

Mientras que la canícula llegará entre julio y agosto, lo que posiblemente ocasionará ondas de calor y posibles sequías por la disminución de las lluvias. Las zonas afectadas serán el noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.