Fallece Gerry Conway a los 73 años: Cocreó ‘The Punisher’ y escribió la muerte de Gwen Stacy en ‘Spider-Man’

Gerry Conway, escritor de cómics y exeditor en jefe de Marvel, murió a los 73 años. Su legado abarca desde la cocreación de The Punisher hasta la autoría de un impactante episodio de Spider-Man: cuando el Duende Verde asesina a Gwen Stacy, la novia de Peter Parker.

A lo largo de su trayectoria Conway también participó en la escritura de historias clave para títulos como Iron Man, Avengers y Captain Marvel. Sus ideas impactaron tanto en los cómics como en sus adaptaciones audiovisuales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial en el que Marvel destacó su papel como una de las figuras más influyentes en la evolución del cómic contemporáneo.

¿Quién fue Gerry Conway, cocreador de ‘The Punisher’?

Gerry Conway nació el 10 de septiembre de 1952 en Brooklyn, Nueva York. Desde temprana edad mostró interés por los cómics. Su incursión profesional ocurrió a los 16 años, cuando comenzó a escribir historias para publicaciones como Chamber of Darkness y Tower of Shadows (1969).

Antes de cumplir 20 años, Conway ya desarrollaba historias más extensas. Para 1971, comenzó a trabajar de lleno en historias de superhéroes de Marvel, incluyendo títulos de Daredevil (1964), así como números de Iron Man (1968) y The Incredible Hulk (1962).

Cuanto tenía tan solo 19 años, Gerry encontró el trabajo soñado para los fans de cómics: reemplazó a Stan Lee como escritor de The Amazing Spider-Man.

Su etapa al frente de la serie abarcó desde el número 111 hasta el 149, periodo en el que se desarrollaron algunos de los eventos más significativos para el personaje, como The Amazing Spider-Man #121, historia en la que el Duende Verde mata a Gwen Stacy. Este suceso marcó un punto de inflexión en la narrativa del cómic.

“Nos partió el corazón con relatos conmovedores como La noche en que murió Gwen Stacy, una historia que sigue marcando a Spider-Man hasta el día de hoy. El legado de Gerry Conway ha tenido un impacto innegable e indeleble en las historias de superhéroes que conocemos y amamos. Le echaremos mucho de menos", expresó C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel Comics, citado en el comunicado.

Durante su etapa en la serie también evolucionó el personaje de Peter Parker hacia una etapa adulta, enfrentando conflictos más complejos. Asimismo, desarrolló tramas que involucraron a personajes como Harry Osborn, quien eventualmente asumió el rol del Duende Verde.

Gerry Conway cocreó The Punisher. (Foto: Shutterstock).

La creación de The Punisher y otros personajes clave

Conway es ampliamente identificado por la creación de The Punisher (Frank Castle), junto a John Romita Sr. y Ross Andru.

Este antihéroe debutó en The Amazing Spider-Man, cuando fue contratado para vengarse de Spider-Man por la muerte de Gwen Stacy, aunque posteriormente redirige su misión hacia criminales tras descubrir la inocencia del héroe. Más adelante, Conway desarrolló el origen del personaje en Marvel Preview (1975).

En años recientes, el personaje ha mantenido presencia en producciones audiovisuales, interpretado por Jon Bernthal en series de televisión y en la próxima película Spider-Man: Brand New Day.

Reconocimientos y legado en Marvel Comics

A lo largo de su carrera, Conway escribió prácticamente para todos los títulos principales de Marvel, incluidos:

Chamber of Darkness

Tower of Shadows

Astonishing Tales

Daredevil

Iron Man

The Incredible Hulk

Savage Tales

Tomb of Dracula

Marvel Spotlight

The Amazing Spider-Man

Marvel Preview

Fantastic Four

Thor

Avengers

Defenders

Ms. Marvel

Peter Parker, The Spectacular Spider-Man

Web of Spider-Man

What If…?

Dan Buckley, actual presidente de Marvel Comics, lo describió en un comunicado como “un escritor talentoso”: “Era reflexivo, profundamente atento al núcleo emocional y moral de la narrativa, y un defensor claro de los cómics y sus creadores. Su escritura ha inspirado a todos en Marvel y continuará inspirando a generaciones de escritores, lectores y fans”.

En tanto, el editor en jefe C.B. Cebulski señaló: “Desde Spider-Man hasta Avengers, Iron Man y Captain Marvel, Gerry Conway escribió prácticamente todos los personajes del universo Marvel. Su legado ha dejado un impacto innegable e imborrable en las historias de superhéroes que conocemos”.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también destacó su influencia en el cine: “Su escritura ha tenido un gran impacto en nuestros cómics, pero también ha inspirado mucho de lo que hemos hecho en pantalla, desde Werewolf by Night hasta Daredevil, Spider-Man y Punisher”.

Además de su labor como escritor, Conway llegó a desempeñarse como editor en jefe de Marvel Comics, aunque posteriormente decidió centrarse en la escritura.

Su último crédito en Marvel fue como responsable de la historia de What If…? Dark: Spider-Gwen (2023) #1, una reinterpretación alternativa de eventos previamente desarrollados en su etapa con Spider-Man.

Gerry Conway falleció a los 73 años y le sobrevive su esposa, Laura Conway.