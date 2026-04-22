Muere Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’ y ‘La fuerza del amor’: ‘Fuiste una luz constante’

Tras la muerte de Karina Duprez, su nieto Chris Pazcal le dedicó unas palabras en redes sociales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Karina Duprez, actriz y directora de telenovelas mexicanas como Rosa Salvaje y La Usurpadora, murió a los 79 años, de acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que confirmó su fallecimiento mediante redes sociales.

La institución recordó a la actriz por su amplia trayectoria en producciones audiovisuales, entre las cuales también se encuentra Mundo de juguete, serie de televisión en la que compartió créditos con Sara García, ‘la abuelita de México’.

“Karina Duprez (fue una) actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva”, indicó la ANDI en su publicación, en la que también envió sus condolencias a los seres queridos de la famosa.

Poco después, su nieto, Chris Pazcal, dedicó algunas palabras a su abuela, a quien recuerda por su personalidad y el apoyo que le brindó para convertirse en actor, ya que Karina siempre creyó en su talento.

“No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino. Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida para siempre”, escribió Chris.

El actor de Esta historia me suena también afirmó que su abuela siempre una guía para él y le dio las gracias por el amor y el cuidado que le brindó a lo largo de su vida.

“Hoy me despido con mucha tristeza, pero también con una gratitud infinita por haberte tenido, por haberte disfrutado y por todo lo que dejaste en mí y en nosotros. Siempre estarás en nuestro corazón, en cada recuerdo, en cada paso, en cada logro”, escribió.

¿Quién fue Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’ que falleció?

Karina Duprez nació el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, de acuerdo con su perfil de IMDb, en una familia que ya se dedicaba a la producción de proyectos audiovisuales.

Su madre fue Magda Guzmán —actriz conocida por sus papeles en novelas como La Usurpadora, Tú o nadie y Muchacha italiana viene a casarse—, y su padre, Julián Duprez, director de teatro, de acuerdo con el Colegio Mahatma Gandhi.

Bajo esta influencia, Karina se dedicó a la dirección de teatro y comenzó una carrera como actriz. Su primer papel fue en la película El Caudillo; tras ello, fue parte de La venganza del Huracán Ramírez y de la novela Yesenia.

Aunque Karina llegó a hacer papeles en novelas como Historia de un amor y Mundo de juguete, continuó su labor como directora únicamente en el teatro; la televisión llegó tiempo después.

La madre de Karina Duprez fue Magda Guzmán, una actriz conocida por su papeles en novelas. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En una entrevista con Telenovelas, recordó que incluso dudó en comenzar a dirigir este tipo de proyectos: “No, yo soy directora de teatro, no de televisión”, recuerda que respondió cuando la invitaron a estar detrás de una novela.

A pesar de ello, accedió e incluso su participación en Rosa Salvaje —novela en la que compartió créditos con su mamá, Magda Guzmán, y su hija, Magda Karina— fue inicialmente como directora, junto a Beatriz Sheridan.

“Este personaje no lo iba a hacer yo, no. La actriz que lo iba a hacer en ese momento se enfermó y casi íbamos pisando el aire, tenía que salir, y entonces Beatriz me dijo: ‘A ver, hazlo tú, para eso eres actriz’”, dijo en la conversación.

Como directora, Karina tuvo una amplia variedad de trabajos como Los hijos de nadie, La Usurpadora, Gotita de amor, Rosalinda, Alma rebelde, Sueños y caramelos, En el nombre del amor, La Rosa de Guadalupe y Fuego ardiente.